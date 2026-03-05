Anyaország :: 2026. március 5. 10:04 ::

Medián: a Fidesz az iskolázatlanok és a nyugdíjasok körében áll a legjobban

A Medián legutóbbi, február 25-én közzétett közvélemény-kutatása szerint a Tisza–Fidesz-verseny 55-35-re állt a választani tudó biztos szavazók között. A kevesebb mint két hónappal az áprilisi választás előtt 20 százalékos tiszás előnyt mutató mérés nagy hullámokat keltett: Orbán Viktor is reagált, aki a kutatóintézetet vezető Hann Endrét a legjobb humoristának nevezte, Magyar Péter pedig úgy kommentálta az eredményeket, hogy azok kétharmadot jelentenének a pártja számára.

A Medián csütörtökön a HVG-n nyilvánosságra hozta februári kutatásának a teljes népességre vetített demográfiai adatait. A kutatóintézet szerint a teljes népességben a Tisza Párt 42-31-re vezetett a Fidesz előtt.

A frissen bemutatott számok alapján a Tisza Pártnak a 30 év alattiak körében a legnagyobb a támogatottsága (67 százalék), a Fidesz pedig ebben a csoportban áll a legrosszabbul (8 százalék).

A diplomások 63 százaléka támogatja az ellenzéki pártot, viszont csak 14 százalékuk a kormánypártot.

A Tisza a 8 általánost végzettek körében 20 százalékra növelte a támogatottságát, míg a Fidesz ebben a társadalmi csoportban áll a legjobban, 54 százalékuk bizalmát élvezi.

A 65 év felettiek 48 százaléka szavazott volna a kormánypártra, míg 26 százalékuk az ellenzéki pártra voksolt volna február végén.

A kutatás alapján a Tisza–Fidesz-párharc a fővárosban 58-21-re, a megyei jogú városokban 45-29-re, a többi városban 41-30-ra, míg a községekben 32-38-ra áll.

Magyar Péter pártja egyedül a községekben szerepelt rosszabbul, mint januárban, de nem a Fidesz támogatottsága növekedett, hanem a bizonytalanok aránya lett nagyobb a társadalomnak ebben a részében.

