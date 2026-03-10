Anyaország, Rendőrbűnözés :: 2026. március 10. 16:23 ::

Hét és fél év fegyházat kapott egy bankrablással vádolt korábbi rendőr

Hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt egy több bankfiók kirablásával vádolt egykori rendőrzászlóst a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa kedden hozott nem jogerős határozatában - tájékoztatta a bíróság szóvivője az MTI-t.

Vadócz Attila beszámolt arról, hogy a ma 54 éves, a bűncselekmények elkövetése idején a Pécsi Rendőrkapitányság állományába tartozó férfi szerencsejáték-függő volt, tartozásokat halmozott fel, és úgy döntött, pénzintézeti fiókok ellen elkövetett rablásokkal rendezi kilátástalannak tűnő anyagi helyzetét.

Az elkövető 2020. május 12-én a baranyai vármegyeszékhelyen szemüveget és maszkot viselve bement egy bankfiókba. Maroklőfegyverrel vagy annak látszó tárggyal a kasszában található pénz átadására kényszerítette az alkalmazottakat, az így zsákmányolt mintegy 5,7 millió forinttal elmenekült. Hasonló módszerrel 2021. augusztus 9-én nagyjából 3,4 millió forintot szerzett Budapest XV. kerületének egyik bankfiókjában, ahol a dolgozókat bezárta az egyik irodába.

Az első fokon eljáró bíróság a férfit kétrendbeli rablás, hivatali visszaélés és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt marasztalta el. A büntetése kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra, és a katonai tanács mintegy 9,5 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.

Ugyanakkor a bíróság bizonyítottság hiányában felmentette egy 2019-ben Pécsett, szintén bankfiók ellen elkövetett rablás vádja alól.

Az ügyész ezen bankrablásban a bűnösség megállapításáért, valamint súlyosabb büntetés kiszabásáért, a vádlott és védője részbeni felmentés végett fellebbezett, a korábbi rendőr ugyanis nem ismeri el a fővárosi bankrablás elkövetését.

Az ügy másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa előtt folytatódik.