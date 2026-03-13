Anyaország :: 2026. március 13. 13:16 ::

Vucic Orbánnak drukkol, mert sok jót tett Szerbiáért - vagy érte

Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri a Magyarországon egy hónap múlva esedékes választásokat.

Hozzátette: Orbán Viktor sok jót tett Szerbiáért. Mint mondta, igazságtalan lenne, és emberileg, illetve államférfiúi minőségében is hálátlannak tűnne, ha nem mondaná el, hogy Szerbia elégedett az Orbán Viktorral való együttműködéssel. "Ezzel mindent elmondtam. Remélem, hogy megnyeri a választásokat" - fogalmazott a szerb elnök.

Hozzátette: Szerbia a jövőben is arra törekszik, hogy jó és testvéri kapcsolatokat ápoljon a magyarokkal.

Arra a kérdésre, hogy egy esetleges budapesti kormányváltás veszélyeztetheti-e a két ország stratégiai projektjeit, a szerb elnök azt mondta: a szerb kőolajvezeték Algyő felé vezet, és hangsúlyozta, hogy ez a projekt biztosan nem kerül veszélybe.

Aleksandar Vucic reményét fejezte ki továbbá, hogy március végéig, de legkésőbb április elején megindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest vasútvonalon.

(MTI)