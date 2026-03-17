Toroczkai: íme a hangfelvétel Trócsányi László érintettségéről

Trócsányi László volt igazságügyi miniszter az ATV-nek küldött közleményében, Magyar Péter pedig a Facebook-oldalára kitett videójában tagadta az általam nyilvánosságra hozott tényeket, amelyek azt bizonyítják, hogy mindkettőjüknek köze van a máig működő végrehajtó és felszámoló maffiához.

Hallgassa meg mindenki a csatolt, titokban rögzített beszélgetést, ahol két végrehajtó - dr. Kiss Ferenc és dr. Vígh Róbert - beszél a korrupcióról! A beszélgetést dr. Kiss Ferenc rögzítette titokban. A felvételt tegnap átadtam a Központi Nyomozó Főügyészségnek, ahol tavaly óta folyik, immáron minisztereket is érintően nyomozás a mi feljelentésünkre - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Magyar Péter pedig ahelyett, hogy az eladott károlyi-kerti lakásának adásvételi szerződését hozná nyilvánosságra, illetve bemutatná, hogy hol hirdette az eladott lakását, csak a szokásos sértegetést, szatellitpártozást mutatta be a mai videójában. Ez a gondolkodni képes honfitársainknak kevés lesz.

Főleg, mert Magyar Péter pontosan tudja, hogy ma is hazudott, amikor azt állította, hogy az akkori piaci áron adta el a végrehajtó-felszámoló maffia új urának, Jellinek Dánielnek (strómanjának) a károlyi-kerti lakását, hogy ezzel fedje el a költségvetési csalást. Magyar Péternek ugyanis nem volt annyi pénze, hogy a Kútvölgyi úti öt darab ingatlant megvegye, és a 192 millió forintos bankhitelt az utolsó fillérig pár hónap alatt előtörlessze.

Magyar Péter a mai napig a NER legnagyobb maffiájaként működő végrehajtó-felszámoló bűnszervezet új urának, Jellinek Dánielnek (Orbán Viktor vejének, Tiborcz István üzlettársának) a kezében van. Ezt a tényt a leginkább az bizonyítja, hogy a végrehajtó maffiában szintén érintett Rogán Antalhoz tartozó médiaportfólió, mint például az Index, elhallgatta a Magyar Péter ellen tett feljelentésemet, miközben az ellenzéki 24. hu is beszámolt róla.

A Fidesz sohasem támadta ezzel Magyar Pétert. Korábbi végrehajtók, felszámolók, és hivatali dolgozók segítik a Mi Hazánk nyomozását, tényfeltárását. Mi pedig nem kegyelmezünk semmilyen bűnözőnek. Sem a szamurájkardos, fekete autós gengszternek, sem a Fidesz és a Tisza Párt csúcsáig érő fehérgalléros politikusbűnözőknek! Pártállástól függetlenül.

Aki tényleg rendet akar tenni Magyarországon, az maradjon velünk, mert még nem végeztünk. Addig folytatjuk, ameddig az összes bűnözőt börtönbe nem juttatjuk!