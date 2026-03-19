2026. március 19. 09:01

Rendőröket ütöttek el a 8-as főúton

Két rendőrt ütöttek el a 8-as főúton csütörtök hajnalban, amikor a járőrök egy elütött vadat próbáltak eltávolítani az úttestről - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a rendőrök egy bejelentés alapján érkeztek a főút 56-os kilométerszelvényéhez, ahol egy nagytestű szarvas feküdt az út közepén. A rendőrök megkülönböztető fényjelzés használatával megálltak, az úttesten lévő állatot eltávolították, amikor a szemből érkező autó érintőlegesen nekiütközött a rendőrautónak, majd elütötte a két járőrt, akik súlyos sérüléseket szenvedtek.

A másik járműben öten tartózkodtak, mindannyian megsérültek - olvasható a közleményben.

(MTI)