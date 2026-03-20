Életét vesztette 22 éves korában Zalavári Bálint Zsolt rendőr, akit járőrtársával együtt ütöttek el csütörtök hajnalban egy vad holttestének eltávolítása közben. A balesetben többen szenvedtek súlyos sérülést. Az incidens a 8-as főút 56. kilométerszelvényénél történt.
A hatóság megemlékezése alapján Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. A 10 hónapos rendőrjárőrképzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették.
„A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában” – írták.
