Szemfényvesztés volt: még mindig működhet a CEU Magyarországon

Miért működhet a CEU még mindig Magyarországon? – ezzel a címmel nyújtotta be Novák Előd az alábbi országgyűlési írásbeli kérdést Orbán Viktornak:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ahogy az LMBTQP-propagandafelvonulások, úgy a CEU is tovább működhet hazánkban, jelentős károkat okozva destruktív, beteges tanaikkal: megint egy látszatintézkedés a Fidesztől, igazából már fel sem tűnik a többi meg nem valósított, hangzatos bejelentés mellett!

A CEU régóta folytatja nemzetbiztonsági szempontból aggályos képzéseit, érzékenyítéseit Magyarországon. Önök aztán politikai érdekből hadat üzentek a CEU-nak, 2017-ben úgy kommunikálták, hogy a magyar felsőoktatási törvény módosításával – a lex CEU-val – a kormány olyan akadályokat gördített Soros György egyeteme elé, ami miatt itthon végleg lekapcsolják a villanyt. De ez már akkor sem volt igaz!

Nagy felháborodás közepette látszólag vették a sátorfájukat, és Bécsbe költöztek. Legalábbis úgy tűnt, és önök ezt ültették el a köztudatban, hogy igen, jó nemzeti kormány lévén megvédték a magyar társadalmat és a családokat Sorostól. 2018 októberében a magyar kormány törölte a hazai felsőoktatási szakjegyzékből a „társadalmi nemek tanulmánya” szakot, amit azelőtt sem kellett volna ott legyen.

De továbbra is folytathat a CEU Budapesten bölcsész és társadalomtudományi kurzust, önök továbbra is engedélyezik a társadalmi nemekkel kapcsolatos „szakmai munkákat”, „kutatásokat”, bármilyen beteges foglalkozásokat is jelentsenek ezek. A CEU Demokrácia és Jogállamiság munkacsoportja a budapesti Nádor utcai épületegyüttesben rendszeresen vizsgálja a „genderkérdéseket”. Az intézet gyakran szervez nyilvános könyvbemutatókat és konferenciákat. A Blinken OSA Archívum hatalmas gyűjteményt őriz „emberi jogi küzdelmeikről”. A kígyó fejét önök nem vágták le, hiszen a tanszékhez köthető kutatók továbbra is gondozzák a Gender Studies bibliográfiát, amely fontos forrás a téma hazai propagandistáinak. Az épületben működő CEU Library továbbra is az egyik leggazdagabb „gendertudományi” szakkönyvtár, „kutatások” és LMBTQSTB-lobbik bázisa.

Tisztelt miniszterelnök úr! A CEU hanyagul engedélyezett nemzet- és családromboló tevékenysége kinek a felelőssége? Ön szerint a CEU budapesti ténykedése nem vet fel továbbra is nemzetbiztonsági kockázatot?

Tisztelettel:

Novák Előd

a Mi Hazánk országgyűlési képviselője