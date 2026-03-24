2026. március 24. 08:53

Hivatali visszaélés miatt emeltek vádat egy volt zalai rendőrnő ellen

Illetéktelenül kutatott a bűnügyi nyilvántartás adataiban a saját ügyében folyó nyomozás állása után az a zalai rendőrnő, akit elbocsátottak, majd hivatali visszaélés miatt vádat is emeltek ellene - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.

Jánky Judit tájékoztatása szerint az 51 éves zalaegerszegi rendőrnő rendvédelmi igazgatási alkalmazottként dolgozott tavaly szeptemberi elbocsátásáig. Munkakörébe tartozó feladatainak ellátása során saját felhasználói azonosítóval és jelszóval hozzáfért a bűnügyi iratok elektronikus adatbázisához.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon zaklatás vétsége miatt volt folyamatban egy nyomozás, amelyben ő volt a sértett és a feljelentő is. Hogy információt szerezzen a nyomozás állásáról, kihasználta, hogy hivatali helyzetéből adódóan hozzáférhet a büntetőügyek irataihoz, így azokat megtekintette, és részben le is töltötte.

A büntetőeljárási törvény szabályai szerint a sértettek kizárólag a nyomozás végén ismerhetik meg az iratokat teljes körűen, a rendőrnő azonban hivatali helyzetével visszaélve megismerhette a bizonyítási eszközöket még a nyomozás befejezését megelőzően.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a volt rendőrrel szemben hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbára bocsátást indítványozott.