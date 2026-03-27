Anyaország :: 2026. március 27. 10:32 ::

Ügyészség: temetkezési vállalkozók áltak megkent boncmesterek ellen emeltek vádat

Megvesztegetett boncmesterek ellen emeltek vádat - tudatta a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a két férfi boncmesterként dolgozott egy Pest vármegyei kórházban, munkakörük részét képezte a holttestek boncolásán és végtisztességre való felkészítésén túl a kapcsolattartás a temetkezési vállalkozókkal. A kórházban kialakult gyakorlat szerint a boncmesterek határozták meg a boncolások időpontját. A temetkezési vállalkozóknak viszont az volt fontos, hogy a boncolások számukra kedvező időpontban legyenek, a temetéseket mielőbb lebonyolíthassák és a hűtési költségeket csökkenthessék.

A két megvádolt boncmester 2021 novembere és 2023 márciusa között számos temetkezési vállalkozótól összesen több mint 600 boncolás esetében vett át kenőpénzt azért, hogy az egyébként irányadó sorrendet megkerülve korábban végezze el a boncolásokat és adja ki a holttesteket. A boncmesterek így összesen mintegy 5,5 millió forint bevételre tettek szert.

A Pest Vármegyei Főügyészség a két férfit többrendbeli minősített vesztegetés elfogadásával, az őket lefizető hét embert pedig vesztegetés vétségével vádolja. Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - közölte a vádhatóság.