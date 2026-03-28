Anyaország, Videók :: 2026. március 28. 13:16 ::

Utólag a Tisza informatikusa is úgy látja, hogy külföldiek próbálták beszervezni - felvételeket oldottak fel a titkosítás alól

A háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett a Tisza Párt informatikusa, aki az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte, hogy egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra.

Magyarország Kormánya hivatalos YouTube-oldalán hozta nyilvánosságra azt a - titkosítás alól feloldott - felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Dirket36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal munkájával kapcsolatban. A nyilvánosságra hozott videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés-elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban, írja a felvételt közlő Mandiner.

Alább nézhetik meg a teljes videót:

A tiszás informatikus vallomása: valószínűleg külföldi szolgálatok szervezhettek be

„A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon amit mondtak, meg az összes többi dolgon és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült” – mondta H.D. az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak azon a hangfelvételen, ami mindenki számára elérhetővé vált a kormány YouTube-csatornáján. A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.

De hogyan került kapcsolatba egy fiatal magyar fiú ukrán és lengyel hackerekkel valamint Davidovval, az az ukrán hivatalos állami szervek kapcsolattartójával?

Miden Észtországban, egy nem létező Kibervédelmi Központban kezdődött

H.D vallomása szerint online, egy észtországi iskolában folyatta tanulmányait. „Észtországban tanultam, pontosabban fogalmazva itthonról tanulok Észtországban, online. A kiberkiválósági központnál tanulok, ami egy NATO-akkreditált intézmény és biztonságtechnikai mérnökként, talán ez a magyar megfelelője – mondja a felvételen a Tiszához köthető informatikus. A fiatal fiú részletesen beszél arról, hogy nem csak ő vett részt ezen a képzésen, hanem külföldiek is, például amerikaiakat, franciákat is kiképeztek egy nemzetközi csapat részeként. Gyakorlatokon vettek részt, ahol azt volt a feladatuk, hogy NATO vagy akár észt infrastruktúrát védjenek, cserébe pedig azt az ígértet kapták, hogy ha elegendő szakmai tudást szereztek, akár munkát is kaphatnak. Azonban a központról kiderült, hogy a valóságban nem biztos, hogy ebben a formában létezik. Magában az intézményben soha nem járt, a tanulmányai után járó bizonyítványt pedig nem tudta validálni, hiába próbálta.

„2023-ban volt egy vizsga, levizsgáztam és kaptam egy ilyen bizonyítványt, amin volt azonosító is, ami alapján tudnám validálni ezt a bizonyítványt, viszont ez nem sikerült. Amikor megkaptam szóltak is, hogy elég sokáig tarthat, mire bekerül a rendszerbe és lehessen validálni, emiatt nem is néztem meg. Most, amikor megnéztem a beszélgetésünk után, nem sikerült. Ez egy elég erős vörös zászló volt nekem” – mondta meghallgatásán H.D. aki három évvel ezelőtt álmában sem gondolta volna, hogy külföldi szolgálatok próbálják őt beszervezni.

Az észteken keresztül Ukrajnába

Az első személyes találkozó Tallinban, Észtországban volt, itt kezdhették el beszervezni a külföldi szolgálatok H.D-t és itt tett szert olyan kapcsolatokra, akik utána Ukrajnába irányították. A történet szempontjából fontos szerepe lesz Ragnarnak, akire H.D. a beszélgetés során több alkalommal is utal, rajta keresztül jutott el az ukránokhoz H.D., de róla még később fogunk részletesebben beszámolni.

Kijevi látogatás, ukrán barátok: találkoztam olyan emberrel, aki kifejezetten utálja a magyarokat, mert hogy az ukránoknak nem adnak fegyvert

H.D. meghallgatása során beszámol arról, hogy amikor kitört az ukrajnai háború, az őt nagyon felzaklatta és úgy érezte, hogy informatikai tudásával segíthet Ukrajnának, mert meglátása szerint „nem éppen fényes kibervédelmi állapotok vannak Ukrajnában”.

Védekező műveleteket csinált Ukrajnával, orosz kibertámadások, orosz hackercsapatok kibertámadásai ellen. Emlékei szerint 2023-ban személyesen járt Kijevben, ahol találkozott pár hozzá hasonló fiatal fiúval. Eleinte valóban védekező tevékenységet folyattak, ám vallomása szerint ez egy idő után megváltozott egyre inkább támadó stílusú feladatokat kaptak. Elég sok ilyen skadás embert megismertem, mert nyilván a Skada-rendszereket elég gyakran támadják – mondta H.D., aki arról is beszélt, hogy internetes fórumokon, Telegram-csatornákon beszélt azokkal, akik feladatokat osztogattak. Voltak olyan csoportok, akik nem csak a védekezésre koncentráltak. Ezeket a Telegramon és Matrix-chaten szervezték meg. A fiatal informatikus 2023-ban járt Ukrajnában, ahol elsősorban vele egykorú ukránokkal találkozott, de vallomása szerint volt pár idősebb 25-26 éves résztvevő is a találkozóikon.

„Kijevben jártam, vonattal. És találkoztam pár ilyen sráccal. Nagyrészt beceneveket használtunk, nem tudom a valós identitását sok embernek akikkel lent találkoztam, és gyakran változtatva is voltak a becenevek amikor új helyen chateltünk” – mondta az informatikus, aki állítása szerint ma már nem tartja a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, mert az egész feladat megváltozott és védekezés helyett inkább támadó stílusúvá vált.

„Nyilván az orosz-ukrán háború nagyon is érinti Magyarországot és nyilván az ukránok is támadták a Barátság kőolajvezetéket, a Druzsba vezetéket. Én ilyenekben nem vettem részt, hogy a Druzsbát támadni vagy ilyesmi. Azt első sorban nem is a skadások, hanem drónnal támadják a legjobb tudomásom szerint – mondta a Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak az informatikus, majd így folyatta:

„Találkoztam olyan anonim emberrel, aki kifejezetten utálja a magyarokat, mert hogy az ukránoknak nem adnak fegyvert” – emlékezett vissza H.D, aki azt is elmondta, hogy ezekkel a személyekkel nem vállalt közösséget.

Davidov az az ukrán hivatalos állami szervek kapcsolattartója

H.D. részletesen beszámolt arról, hogy kijevi látogatása során egy Davidov nevű, ukrán kapcsolattartóval kellett találkoznia, aki észt kapcsolatán, Ragnaron keresztül ismert meg és akit kicsit sem tartott bizalomgerjesztőnek.

„Úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. Kicsit olyan volt, mint egy sztereotipikus maffiózó, ilyen nagyon rövidre nyírt haja volt neki, nagyfejű, nagytestű, kigyúrt csávó volt. Lehetett hallani, hogy szláv, de nem volt tahó. Ő hivatalos ukrán állami szervnek volt a kapcsolattartója, ami kibervédelemmel foglalkozik és hozzá a Ragnaron (észt kapcsolat) keresztül jutottam el. Vele kötöttek össze a Mátrixon” – mondta az informatikus, akit más külföldiekkel, egy lengyel és két ukrán fiúval hoztak össze Ukrajnában H.D.-t. Davidov célja az volt, hogy egy olyan csapatot csináljon, akik komplexebb módon tovább segítik Ukrajnát és felmerült akkor az is, hogy kibertámadásokban vegyenek részt, ám ez a fiatalok vonakodása miatt végül nem valósult meg. Sőt, H.D. szavai szerint kötelező volt Ukrajnába mennie.

„A képzés során volt elvileg egy ilyen kötelező dolog, hogy két NATO-tagországba vagy NATO-szövetséges országba ki kell menni. Elvileg ez választható lett volna, de kitört az ukrán háború és akkor kötelezővé tették, hogy az egyiknek Ukrajnának kell lennie” – mondta meghallgatásán a tiszás informatikus.

A nyilvánosságra került, majdnem egyórás felvétel alapján tehát az világosodik ki, hogy külföldi szolgálatok megpróbálták beszervezni a fiatal informatikust, aki a beszélgetés második felében maga mondja el, hogy átgondolva a történteket, valószínűleg ez történt. Szabó Bence százados összeesküvés-elméletén alapuló sejtetés, amit a héten Direkt36 tálalt a magyar nyilvánosság elé, egészen egyszerűen nem igaz. A lefolytatott eljárásnak semmi köze nem volt a Tisza Párthoz, Magyarország védelméhez már annál inkább.