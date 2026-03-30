2026. március 30. 16:32

Több száz kamuprofil követeli a DK jelöltjeinek visszalépését, a párt a Tiszát sejti a háttérben

A Demokratikus Koalíció Dobrev Klára oldalán 420, összességében pedig 900 kamuprofilt azonosított – a párt hétfői közleménye szerint ezek a profilok a DK jelöltjeinek oldalán kommentben próbálnak nyomást gyakorolni rájuk a visszalépés érdekében és azért, hogy elbizonytalanítsák a szavazóikat.

„Mivel a hetek óta tartó kamuprofil-dömping kifejezetten a DK-s jelöltek Tisza javára való visszalépését célozza, nem nehéz kitalálni, hogy a Tisza állhat az akció mögött” – írja közleményében a DK, majd felszólítja a Tisza Pártot, hogy „amennyiben tényleg a Fidesz az ellenfelük, akkor ne a DK-t támadják ilyen módon. Mi nem fogunk visszalépni, mert mi is kellünk ahhoz, hogy kormányváltás legyen, és ne Fidesz-Mi Hazánk koalíció alakuljon helyette.”

A Telex megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát. Arra voltak kíváncsiak, van-e köze a pártnak a DK által ismertetett akcióhoz. „Nincs és nem foglalkozunk az 1 %-on álló DK hazugságaival” – írta válaszában a Tisza Párt.

Az elmúlt időszakban több DK-s jelölt is bejelentette, hogy visszalép az indulástól a Tisza Párt javára. A pártból azóta kizárt Kopping Rita visszalépése után három jelölt visszaléptetéséről döntött a párt vezetése: Dobrev Klára szerint Budapest 8-as és 6-os, valamint Nógrád 1-es választókerületének DK-s jelöltjét hívták vissza – ám a Budapest 8-as választókerület DK-s jelöltje azt mondta, a saját visszalépését ő maga kezdeményezte a múlt hét elején. Dobrev Klára akkor úgy indokolta mindezt, hogy példát mutatnak felelősségvállalásból. „Reméljük, a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, a labda az ő térfelükön pattog” – üzente akkor Dobrev Magyar Péternek.