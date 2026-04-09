Rátámadtak a Mi Hazánk Ifjai tagjaira szórólapozás közben

Szerda délután atrocitás érte a Mi Hazánk Ifjai Veszprém vármegyei szervezetének két tagját Pétfürdőn, a Móricz Zsigmond utcában szórólapozás közben – számolt be a Mi Hazánk ifjúsági szervezete a Facebookon.

Az eset úgy történt, hogy megállt mellettük a képen látható gépjármű. Két középkorú, jól megtermett férfi ült benne, akik kérdőre vonták a fiatalokat, mondván, hogy nem szórólapozhatnának, majd lefotózták őket. Végül egyikőjük az ablakon keresztül, a mellkasánál fogva megragadta az egyik Ifjak-tagot, ezt követően elhajtottak.

„Várjuk a két középkorú férfi jelentkezését, mielőtt átadnánk az ügyet a rendőrségnek. A rendszámuk és az arcuk is tisztán látszik a felvételeken, így ezt nem fogják megúszni. Jobb, ha most önként jelentkeznek!” – jelezték a Mi Hazánk Ifjai vezetői a bejegyzésben, hozzátéve: „»Ne bántsd az Ifjak-tagokat, mert pórul jársz!« – szól a klasszikus mondás szervezetünkre lefordított verziója”.

„Mi olyan bajtársi közösség vagyunk, ahol mindenki számíthat a másikra, és ha valakit támadás ér közülünk, akkor az elkövetők a sok száz fős közösségünkkel találják szembe magukat. Hamarosan találkozunk, fiúk!” – zárul a szervezet közleménye.

(Magyar Jelen)