Anyaország :: 2026. július 24. 12:37 ::

Leköpése után egy nappal a TEK vette át Magyar személyi védelmét

Azt követően, hogy július 22-én a Nyugati pályaudvaron, a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv bemutatója előtt egy férfi leköpte Magyar Pétert, megváltozott a miniszterelnök személyi védelmének ellátása – írja a 24.hu.



Fotó: Cabrera Martin / hvg

Bár az ORFK csütörtökön még azt közölte az RTL Híradóval, hogy nem tervezik a védelem megerősítését, a lap értesülése szerint péntektől már a Terrorelhárítási Központ (TEK) felel Magyar Péter védelméért.

A lap kérdésére a Belügyminisztérium azt közölte, hogy a rendvédelmi szervek átszervezése már folyamatban van, és a tervek szerint a személyi védelem a jövőben teljes egészében az újjászervezett TEK feladata lesz.

A tárca ugyanakkor nem válaszolt arra, hogy a gyors váltás összefüggésben áll-e a Nyugati pályaudvaron történt incidenssel, de azt sem cáfolta, hogy Magyar Péter személyi védelmét már a TEK biztosítja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság becsületsértés vétség gyanúja miatt vizsgálatot indít, miután szerdán a Nyugati pályaudvaron egy férfi leköpte Magyar Pétert. A kormányfő a közösségi médiában megköszönte a támogató üzeneteket, és hozzátette, továbbra sem igényel megerősített rendőri védelmet.

Magyar Péter személyi védelmét május 9-e óta a Készenléti Rendőrség látja el, nem a Terrorelhárítási Központ (TEK). A bejelentést megelőzően a miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem kér rendőri személyi védelmet.

„Továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem más fajtát. Eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen” – fogalmazott korábban közösségimédia-oldalán. A bejegyzése végén kiemelte, hogy „Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él. Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot”.

(Index nyomán)