Külföld :: 2026. július 24. 11:58 ::

Merz menesztette a közlekedési minisztert a német vasúthálózat állapotára hivatkozva

Friedrich Merz német kancellár felmentette tisztségéből Patrick Schnieder közlekedési minisztert, mert elégedetlen volt a német vasúthálózat és a közlekedési infrastruktúra állapotával - jelentette pénteken a Bild. A lap szerint a döntés a kormány átfogó átalakításának része.

A Bild szerint Merz egyre elégedetlenebb volt azzal, hogy Schnieder rekordnagyságú költségvetés mellett sem tudott érdemi előrelépést elérni a vasúthálózat és a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésében.

A kabinetátalakítás Jens Spahn, a CDU egyik legbefolyásosabb politikusának váratlan lemondása után gyorsult fel. A ferde hajlamú Spahn egy béranyasággal kapcsolatos ügy miatt távozott a kormányból.

A lap konzervatív körökre hivatkozó értesülése szerint Schniedert Fritz Güntzler CDU-s parlamenti képviselő, göttingeni könyvvizsgáló válthatja a tárca élén. Güntzler 2013 óta tagja a német parlamentnek, és a Bundestag pénzügyi bizottságának tagja.

A Reutersnek nyilatkozó források szerint a kormányátalakítás részeként Nina Warken egészségügyi miniszter veheti át a kancelláriát vezető miniszteri posztot, Thorsten Frei pedig a béranyaság igénybe vétele miatt lemondatott Jens Spahnt válthatja a CDU/CSU parlamenti frakció élén.

A közlekedési tárcát 2025 májusától irányító Schniedert tavaly szeptemberben bírálatok érték, miután azt mondta, hogy a jelentős költségvetési források ellenére sincs elegendő pénz új hidak építésére és más infrastrukturális beruházásokra - írta a Bild.

(MTI nyomán)