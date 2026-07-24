Külföld :: 2026. július 24. 12:50 ::

A francia hatóságok elrendelték a Cap Ferret-félsziget teljes evakuálását az erdőtüzek miatt

A francia hatóságok pénteken elrendelték az Atlanti-óceán partján fekvő, népszerű idegenforgalmi célpont, a Cap Ferret-félsziget teljes evakuálását a régiót fenyegető erdőtűz miatt.

A félszigeten, ahol jelenleg is rengeteg turista tölti a nyári vakációját, olyan súlyosra fordult a helyzet az erdőtűz miatt, hogy hajókkal szállítják el a veszélyben lévőket.

Péntek reggelre már több mint 400 tűz elől kimenekített ember érkezett az arcachoni mólóhoz a Cap Ferret-félszigetről - közölte az arcachoni városháza.

A félszigetet egy szerda óta terjedő erdőtűz fenyegeti, amely már 8700 hektárt perzselt fel. A jelentések szerint eddig polgári áldozata nem volt a tűznek, egy tűzoltó azonban megsérült.

Franciaország délnyugati részén, Gironde megyében és a délkeleti Var megyében is több kiterjedt erdőtűz tombol. Emmanuel Macron francia elnök péntekre virradóra az Európai Unió segítségét kérte az erdőtüzek megfékezéséhez.

Franciaország atlanti partvidékén összesen 63 ezer embert kell biztonságba helyezni a megfékezhetetlen erdőtüzek miatt.

(MTI)