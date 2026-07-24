Anyaország :: 2026. július 24. 11:34 ::

Öt időközi választás is lesz, de a Fidesz egyiken sem indul

Békéscsabán, Mohácson, Makón, Mezőtúron és Mátészalkán is időközi önkormányzati választást tartanak egy-egy választókerületben augusztusban, de a Fidesz egyiken sem indít jelöltet, írja a 444 nyomán a 24.

A békéscsabai Fidesz például azzal indokolta a távolmaradását, hogy a párt előtt jelenleg a megújulás a legfontosabb feladat.

– Minden erőnket arra összpontosítjuk, hogy – Magyarországhoz hasonlóan – Békéscsabán is olyan új ajánlatot dolgozzunk ki a választópolgárok számára, amely szilárdan épít keresztény, polgári értékeinkre, ugyanakkor őszintén reagál mindazokra a kritikákra, amelyek a többségi támogatottság elvesztéséhez vezettek. A megújulás folyamata jól halad, de még nem ért a végére – írták.

A békéscsabai verseny további különlegessége, hogy ez az első alkalom, amikor a DK-ból tavaly kizárt Leel-Őssy Gábor Duna Pártja megméretteti magát választáson, Dancsó Tibor jelölt indulásával.

A Tisza Párt egyik választáson sem indít jelöltet, ahogy április 12-e előtt sem mérettették meg magukat egy időközin sem.