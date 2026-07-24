Külföld, Háború :: 2026. július 24. 11:44 ::

Első ízben lőtt le drónt a román légierő Románia légterében

Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében pénteken - jelentette be Nicusor Dan román államfő.

A légtérbe behatoló drónt helyi idő szerint 11 óra környékén lőtte ki egy román pilóta egy F16-os vadászgépről a munténiai Buzau megyében, Padina és Pogoanele települések között, lakatlan területen.

Ez az első pilóta nélküli repülő szerkezet, melyet lelőttek Románia területén az orosz-ukrán háború kitörése óta. Az államfő hangsúlyozta, hogy ezt azért lehetett megtenni, mivel az akció lakatlan terület fölött történt, és a pilóta megtehette, hogy a föld irányába célozzon anélkül, hogy bárkit veszélyeztetne.

A román hatóságok Buzau és a szomszédos Ialomita megyében is riasztották a lakosságot a drónincidens miatt.

Az illetékes szakemberek jelenleg átkutatják a térséget, és a későbbiekben ismertetik a további részleteket.

(MTI)