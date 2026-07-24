Anyaország :: 2026. július 24. 10:36 ::

MP: Hankó néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét nem kerülheti el

A Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött, de a Fidesz szétesése máris exponenciálisan gyorsul - írta Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében.

A kormányfő úgy fogalmazott, az "Orbán-bábok néhány hete még nagy mellénnyel osztották az észt, most pedig sorra dobják be a törülközőt".

Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét senki nem kerülheti el - jelenti ki a kormányfő.

Magyar Péter hangsúlyozza, a Tisza közösségének eközben arra is figyelnie kell, hogy a "maffia másod- és harmadrendű kiszolgálói ne tudjanak átzsilipelni". Ez hitelességi kérdés, a rendszerváltás hitelességének a kérdése - zárta bejegyzését a miniszterelnök.

(MTI)