Anyaország :: 2026. július 30. 14:35 ::

A következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután.

A tájékoztatásban felidézték: a Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt (MW) teljesítményű Paksi Atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok (blokkok) hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 centiméterrel van az előző, 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett, 100 éves minimum vízszintnél - ismertette a vállalat.

A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű - közölték.

Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére - hangsúlyozták.

(MTI)