Külföld :: 2026. július 30. 13:56 ::

Könnygázt vetett be a román csendőrség az exporttilalom miatt tüntető juhászok ellen

Könnygázzal fékezte meg a román csendőrség csütörtökön az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság (ANSVSA) székházába behatolni próbáló juhászokat, akik az élőállatok exporttilalma ellen tartottak tüntetést Bukarestben.

Az Agerpres hírügynökség szerint a demonstrációra több ezer juh- és kecsketenyésztő érkezett a fővárosba, az ANSVSA elnökének lemondását, valamint a juh- és kecskeexport - különösen az arab országokba irányuló kivitel - újraindítását követelve.

A csendőrségi közlemény szerint a karhatalom akkor vetett be könnygázt a tüntetők ellen, amikor többen közülük megdobálták a csendőröket, és a kordont átszakítva erőszakkal próbáltak behatolni az ANSVSA székházába.

Az Európai Bizottság azután tiltotta be a román juh- és kecskeexportot, hogy az országban megjelent a kiskérődzők pestise.

(MTI)