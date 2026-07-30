Lemondták az augusztus 29-ére tervezett berlini Love Train technorendezvényt a múlt hétvégi halálos berlini Pride-támadás miatt - jelentették be a szervezők.
Közlésük szerint a múlt hétvégi támadás alapjaiban változtatta meg az augusztusi rendezvény megtartásának feltételeit.
Bár a szervezést logisztikai nehézségek és a városi hatóságokkal folytatott egyeztetések is nehezítették, a döntést végül a megváltozott biztonsági és társadalmi helyzet indokolta.
A Love Train a berlini Love Parade egyik utódrendezvénye. Az idei felvonulás útvonala a Brandenburgi kapu és a Győzelmi oszlop között vezetett volna, ugyanazon a helyszínen, ahol a múlt hétvégi buzirendezvényt is tartották.
(MTI nyomán)