Külföld, LMBTQP+ :: 2026. július 30. 14:17 ::

Félnek a berlini aberráltak: lemondták a "szerelemvonat"-felvonulást az autókázó iszlamisták miatt

Lemondták az augusztus 29-ére tervezett berlini Love Train technorendezvényt a múlt hétvégi halálos berlini Pride-támadás miatt - jelentették be a szervezők.

Közlésük szerint a múlt hétvégi támadás alapjaiban változtatta meg az augusztusi rendezvény megtartásának feltételeit.



Egyetlen plakáton a szinte teljes nyugati fertő

Bár a szervezést logisztikai nehézségek és a városi hatóságokkal folytatott egyeztetések is nehezítették, a döntést végül a megváltozott biztonsági és társadalmi helyzet indokolta.

A Love Train a berlini Love Parade egyik utódrendezvénye. Az idei felvonulás útvonala a Brandenburgi kapu és a Győzelmi oszlop között vezetett volna, ugyanazon a helyszínen, ahol a múlt hétvégi buzirendezvényt is tartották.

(MTI nyomán)