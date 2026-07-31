Külföld :: 2026. július 31. 13:58 ::

Politikai nyomásgyakorlást lát a Franciaországból való kiutasításában a Russia Today egykori vezetője

Politikai nyomásgyakorlást és cenzúrát hangoztatott pénteken Kszenyija Fjodorova, az Európai Unió területén az ukrajnai háború kezdetét követően betiltott Russia Today médiahálózat egykori vezetője, akit a héten a hatóságok kiutasítottak Franciaországból.

Az X-en közzétett bejegyzésében Fjodorova bejelentette, fellebbezni fog a kiutasító határozat ellen. Hozzátette, hogy csaknem tíz éve él Franciaországban "olyan adófizető állampolgárként, akinek véleménye van, és azt újságíróként ki is fejezi".

A France24 hírtelevízió úgy tudja, a nőt házi őrizet alá helyezték.

A francia hatóságok szerdán hoztak határozatot Fjodorova kiutasítására azzal az indokkal, hogy a nő a Kreml propagandáját terjeszti a francia médiában, emellett hat hónapra befagyasztották a vagyoni eszközeit is.

A BFMTV hírtelevíziónak adott interjújában Laurent Nunez belügyminiszter megalapozottnak nevezte a határozatot, amely szerinte nem sérteni a szólásszabadságot, és hangsúlyozta: az ország alapvető érdekeit érte támadás.

Fjodorova "szóról szóra megismétli a Kreml narratíváját" - jelentette ki.

A Libération című francia lap úgy tudja, a kiutasítási határozatban azzal vádolják Fjodorovát, hogy az orosz hatóságok szervezte dezinformációs műveletekben vesz részt, amelyek célja a francia közrend megzavarása.

Júniusban az Európai Parlament több képviselője sürgetett már szankciókat az újságíró ellen, aki szerintük orosz propagandát terjeszt rendszeres megszólalásaiban az ultrakonzervatív nézeteket valló Vincent Bolloré francia milliárdos tulajdonába tartozó televíziókban és rádiókban. Emmanuel Macron államfő és Jean-Noël Barrot külügyminiszter szintén többször minősítette propagandistának az orosz nőt, aki 2024-ben kapott 10 éves tartózkodási engedélyt Franciaországban.

Fjodorova tavaly Betiltott (Bannie) címen könyvet is kiadott, amelyben a cenzúra áldozatának állította be magát.

(MTI)