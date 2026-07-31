Anyaország :: 2026. július 31. 14:24 ::

Csökkentette víz- és áramfogyasztását a Samsung gödi gyára

A Samsung SDI gödi gyára 50 százalékkal csökkentette az ivóvíz és 10 százalékkal az elektromos áram felhasználását a rendkívüli időjárási körülmények miatt - közölte a társaság a Facebook-oldalán pénteken.

A gyár vizsgálja a további csökkentési lehetőségeket is, valamint folyamatos kapcsolatban van az áram- és vízszolgáltatókkal. Az intézkedéseket a vállalat mindaddig fenntartja, amíg az ellátási helyzet nem stabilizálódik.

Csütörtökön a kormány bejelentette, hogy a hőséghelyzetre tekintettel önkéntes korlátozásra kérik fel a nagy áram- és vízfogyasztókat.

(MTI)