Programajánló :: 2025. augusztus 18. 14:50 ::

Ismét lesz éjszakai teljesítménytúra a Gyermekvasút vonalán

Ismét megrendezik a 20 kilométeres éjszakai gyalogos teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vonalán; az eseményt minden évben augusztus 19-én tartják - közölte a MÁV-csoport az MTI-vel.

A Gyermekvasút nyomában címmel meghirdetett keddi túra útvonala minden állomást érint, valamint a környék főbb látványosságait is, így például a Nagyrétet, a Makovecz Imre-kilátót, a Kaán Károly-kilátót, a budaszentlőrinci pálos kolostor romjait, az Erzsébet-kilátót, a normafai területeket, Makkosmáriát és a Széchenyi-emléket.

A gyalogosan teljesítendő túra szintideje hét óra. Nevezni a rajtnál, a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Otthon előtt lehet, kedd este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai különvonattal térhetnek vissza a célból, Széchenyihegy állomásról Hűvösvölgybe.

A teljesítménytúrát először 1996-ban rendezték meg, azóta minden évben március 15-én nappal, augusztus 19-én pedig éjszaka lehet gyalogosan felfedezni a kisvasút környékét a szervezett túra keretében. A mostani lesz az 57. teljesítménytúra a kisvasút történetében.

Kitértek arra, hogy augusztus 20-án ünnepli a Gyermekvasút a teljes vonal átadásának 75. évfordulóját. Ebből az alkalomból egész nap színes programokkal várják a családokat a hűvösvölgyi végállomáson, a vonatok sűrített menetrend szerint közlekednek, és nosztalgiajárművek is forgalomba állnak.