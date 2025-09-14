Programajánló :: 2025. szeptember 14. 12:25 ::

Öt új előadóval bővül a Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetem

A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetemen öt új előadót lehet meghallgatni az őszi szemeszterben, írja közleményében Novák Előd, a szabadegyetem főszervezője.

2025. szeptember 18. (csütörtök) 18:00:

Balogh Péter gazdálkodó geográfus: Vízválasztó Koncepció Magyarország vízgazdálkodási és kapcsolódó problémáinak megoldására

2025. október 16. (csütörtök) 18:00:

Fejes Zsolt történész: A dicsőséges Rongyos Gárda küzdelmei, Lajtabánság. Kik voltak a Térképhelyesbítők?

2025. november 20. (csütörtök) 18:00:

Dr. Zárug Péter Farkas politológus, egyetemi oktató: Mi történt velünk? Az Orbán-rendszer látképe a 2026-os választások előtt

2025. december 11. (csütörtök) 18:00:

Ertsey Attila építészmérnök, a Párhuzamos Társadalom Mozgalom alapítója: Önigazgatás-önfenntartás - jövőkép egy semleges Kárpát-medencéről

2026. január 15. (csütörtök) 18:00:

Dr. Hal Melinda klinikai szakpszichológus, közgazdász: Mentális védőpajzs és stabilitás a modern korban

A korábbi előadók: Ábrahám Barnabás, dr. Bagdy Emőke, Bakay Kornél, Bedő Imre, Bogár László, dr. Borbély Zsolt Attila, Borvendég Zsuzsanna, dr. Csath Magdolna, dr. Csókay András, Dérer Zsolt, dr. Drábik János, dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Gulyás László, Hegedűs Loránt, dr. Héjj Andreas, dr. Héjjas István, Jelenczki István, Kassai Lajos, Király Roland, dr. Kőrösi Mária, dr. Letoha Tamás, Lóránt Károly, Máday Norbert, Mónus József, Pap Gábor, dr. Papp Lajos, dr. Pécsi Rita, Pongrátz András, dr. Popély Gyula, Pöltl Ákos, dr. Raffay Ernő, Rozgics Mária, Schittl Eszter, Simó József, Stréhliné Peternák Magdolna, Szakács Árpád, dr. Téglásy Imre, dr. Tóth Máté, Varga István, Varga Zsolt, Vékony Csongor, Vukics Ferenc, Woth Imre.

A korábbi előadások videói itt tekinthetők meg.

Az előadások nyilvánosak és ingyenesek, helyszínük: Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 96. (a Mi Hazánk központi irodája).

A Mi Hazánk Mozgalom azzal a céllal alapította a Fekete István Szabadegyetemet dr. Popély Gyula történész, az MTA doktora vezetésével, hogy minden tudásvágytól vezérelt honfitársunk részt vehessen olyan színvonalas előadásokon, amelyek az egyre súlyosabban fogyatkozó magyarság megmaradásának, gyarapodásának, kulturális értékei bemutatásának, nemzeti öntudata megerősítésének szolgálatától vezéreltek. A szocializmus kulturális tilt-tűr-támogat felosztási rendszerét felváltotta a neoliberalizmus társadalomromboló folyamata, a cenzúra pedig még az interneten is aggasztó mértékben van jelen. A valódi őstörténetünk feltárásától-bemutatásától kezdve az elhallgatott nemzeti diadaljainkon (pl. pozsonyi csata és Rongyos Gárda) át a rádiókból kirekesztett nemzeti rockig számos olyan kulturális terület van, melyet a magyar állami kutatás- és oktatáspolitika, filmtámogatási és hasonló rendszerek nem kezelnek méltóképpen. A neoliberalizmus kulturális hegemóniájával szemben kulturális szabadságharcot hirdetve célunk a jövőtervezés, a magyar tapasztalat és nemzeti hagyomány modern, tudományos ötvözésével megvalósított, szellemi síkon történő támogatás a sikeres magyar megoldások kibontakozása érdekében. Értelmiségi holdudvarunknak kívánunk nyilvánosságot, méltó közeget teremteni gondolataik bemutatására a Fekete István Szabadegyetem szerény lehetőségei által, a szabad gondolkodóknak egy nemzeti gyűjtőhelyet, intellektuális menedéket nyújtva - áll a közleményben.