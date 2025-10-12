Programajánló :: 2025. október 12. 06:57 ::

November közepén rendezik meg a XI. Országos Rajzfilmünnepet több mint 500 helyszínen

Az irodalmi adaptációk állnak az Országos Rajzfilmünnep középpontjában, a tizenegyedik alkalommal, november 14. és 16. között megvalósuló eseményhez több mint 500 helyszín csatlakozott.

Az ingyenesen látogatható fesztivál nem egyetlen központi helyszínen zajlik, hanem művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont a programoknak - olvasható a KEDD Kulturális és Szolgáltató Kft. MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a hazai és határon túli helyszíneken több ezer vetítés, valamint több száz kísérőprogram várja a családokat. A rendezvény lehetőséget kínál arra, hogy minden közösség saját kulturális karakterével gazdagítsa a fesztivált. A helyi szervezők színes programokat kínálnak: a vetítések mellett bábelőadások, rajzversenyek, gyerekkoncertek, néptáncbemutatók és más kulturális események teszik teljessé az élményt.

A közlemény szerint a Rajzfilmünnep minden évben kiemelt figyelmet fordít a magyar animáció legnevesebb alkotóinak, a magyarországi filmstúdiók legfrissebb produkcióinak, valamint a művészeti egyetemek animációs hallgatóinak bemutatására. A nemzetközi fesztiválválogatásoknak köszönhetően a közönség idén is találkozhat a legkiválóbb hazai és külföldi animációs rövidfilmekkel - emelik ki.

Az idei rendezvény központi témája az irodalmi adaptációk világa. A Rajzfilmünnep kínálatában főként olyan animációs filmekkel találkozhat a közönség, amelyek irodalmi műveket dolgoznak fel, újra elmesélve klasszikus és kortárs történeteket. A helyi szervezők szabad kezet kapnak a vetítési programok kialakításában - emelik ki a közleményben.

Az esemény fővédnöke Jankovics Marcell özvegye, Rubovszky Éva, védnöke az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága.

Az Országos Rajzfilmünnep programjának hagyományos része a Magyar Gyermekkultúra Mestere Díj átadása. A díjjal a gyermekkultúra területén kiemelkedő munkát végző alkotókat ismerik el. A díjazottat a fesztiválhoz csatlakozó intézmények vezetői és képviselői választják meg. A díj a Zsolnay Porcelánmanufaktúra felajánlása: a műhely legelső gyermekkaraktert ábrázoló, különleges eozinmázas kisplasztikája, a "labdázó kisfiú".

A közleményben kiemelik, hogy az Országos Rajzfilmünnep tavaly országos jelentőségű eseménnyé vált. Az elmúlt években folyamatosan bővült a csatlakozó települések száma, és idén már több mint 500 magyarországi és nemzetközi helyszín kínálja programjait.