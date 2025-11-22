"A négerek kiirtják a fehéreket, Európa Dél-Afrika sorsára fog jutni - HVIM-interjú egy búr farmerrel" című cikkükhöz kapcsolódva egy érdekes előadásra szeretném felhívni a Flandriában élő olvasók figyelmét:
December 4-én, csütörtökön Kristof Slagmulder flamand országgyűlési képviselő Nyugat-Flandriába érkezik, hogy bemutassa első könyvét, "Flamand lábnyomok Dél-Afrikában" címmel a Nacionalista Diákszövetségnek! A Parlamentben Slagmulder a Külkapcsolatok Bizottságához tartozik, ahol teljes mértékben a búr kérdésre koncentrál. Dél-Afrikában a fehér afrikaiak kulturális kisebbségként küzdenek a nyelvük, identitásuk és jogaik megőrzéséért. Tapasztalatuk olyan kérdéseket vet fel, amelyek Flandriára is vonatkoznak: hogyan védjük meg kultúránkat, szabadságunkat és jövőnket egy gyorsan változó világban?
Helyszín: Sint-Annazaal a Kortrijk Begijnhofban
Időpont: 2025. december 4. - 20:00
Időpont: 2025. december 4. - 20:00
Ajánlom az előadást mindenkinek, aki érdeklődik a búrok történelme iránt.
Üdvözlettel:
Tóth Máté
történész
történész