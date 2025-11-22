Programajánló, Olvasói levelek :: 2025. november 22. 14:19 ::

Előadás a búr történelemről, nem progresszív módra - az esetlegesen Flandriában élő vagy éppen ott tartózkodó olvasóink figyelmébe

"A négerek kiirtják a fehéreket, Európa Dél-Afrika sorsára fog jutni - HVIM-interjú egy búr farmerrel" című cikkükhöz kapcsolódva egy érdekes előadásra szeretném felhívni a Flandriában élő olvasók figyelmét:

December 4-én, csütörtökön Kristof Slagmulder flamand országgyűlési képviselő Nyugat-Flandriába érkezik, hogy bemutassa első könyvét, "Flamand lábnyomok Dél-Afrikában" címmel a Nacionalista Diákszövetségnek! A Parlamentben Slagmulder a Külkapcsolatok Bizottságához tartozik, ahol teljes mértékben a búr kérdésre koncentrál. Dél-Afrikában a fehér afrikaiak kulturális kisebbségként küzdenek a nyelvük, identitásuk és jogaik megőrzéséért. Tapasztalatuk olyan kérdéseket vet fel, amelyek Flandriára is vonatkoznak: hogyan védjük meg kultúránkat, szabadságunkat és jövőnket egy gyorsan változó világban?

Helyszín: Sint-Annazaal a Kortrijk Begijnhofban

Időpont: 2025. december 4. - 20:00

Ajánlom az előadást mindenkinek, aki érdeklődik a búrok történelme iránt.

Üdvözlettel:

Tóth Máté

történész