Elcsatolt részek :: 2025. augusztus 27. 08:23 ::

Újra elindítja a magyar nyelv és irodalom - néprajz, valamint a matematika-informatika kettős szakot a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem

Többéves szünet után újra elindítja magyar nyelven a magyar nyelv és irodalom - néprajz, valamint a matematika-informatika kettős szakokat a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem. Az új kettős szakokra az őszi felvételin lehet jelentkezni - közölte kedden honlapján az erdélyi felsőoktatási intézmény.

A román, magyar és német tagozattal rendelkező egyetem közleményében felidézi, hogy a magyar nyelv és irodalom - néprajz szak az 1990-es években nagyon népszerű volt, több száz erdélyi fiatal szerzett itt magyar tanári és néprajzos diplomát. A szak a bolognai rendszer bevezetésével, a 2000-es években szűnt meg. Újraindítását a 2023-ban elfogadott új román felsőoktatási törvény tette lehetővé - közölte az egyetem.

Szabó Árpád Töhötöm, a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet oktatója szerint a szakismertető körutakon, iskolalátogatások, nyilvános események alkalmával nagy volt az érdeklődés a kettős szak újraindítása iránt. Van tehát igény rá - értékelt az oktató -, aki szerint magyartanárként dolgozó végzettjeik is hangsúlyozzák, hogy munkájuk során mennyire fontos a néprajz szakon szerzett látásmód.

Kifejtette: a kettős szakon a diákok néhány tárgy kivételével mindkét tananyagot megkapják, ami több munkát feltételez a hallgatók részéről. Cserébe viszont olyan tudással és szinergiákkal gazdagodnak, amit csak a két tudományterület találkozása tud biztosítani.

A szakra azokat várják, akiket érdekel a népi kultúra világa, de nem néprajzosként kívánnak elhelyezkedni, valamint azokat is, akik a néprajzos pályát választják, de a nyelvészet és az irodalom felé is ki akarnak tekinteni.

A kolozsvári egyetemen 2008-ig létező matematika-informatika kettős képesítés szintén a bolognai rendszerre való átálláskor szűnt meg. András Szilárd, a Magyar Matematika és Informatika Intézet oktatója szerint több alkalommal próbálták újraindítani, mivel az itt végzettek matektanári, illetve informatikatanári állásokra is pályázhattak, vagy ötvözhették a kettőt.

A kettős képesítést nyújtó szak tanrendje az összes alaptárgyat tartalmazza mindkét képzésről. A kettős képzés 8 féléves, a végzősök a matematika és az informatika tudományterületen elismert oklevelet kapnak.

Az új kettős szakra olyan diákokat várnak, akik jövőjüket a reál tárgyakra épülő területeken képzelik el, vagy mindkét tárgyra szükségük van a leendő szakmájukban.

Az új szakokra a szeptemberi felvételi időszakban lehet jelentkezni.

(MTI)