Elcsatolt részek :: 2025. október 9. 12:58 ::

Hat halálos áldozatot követelt egy közúti baleset Felvidéken - a "romaügyi" megbízott munkából hazafelé tartó fiatal férfiakról ír

Hatan meghaltak, és egy gyerek súlyos sérüléseket szenvedett egy közúti autóbalesetben a breznóbányai járásban szerdán este - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a besztercebányai kerületi rendőrség közlésére hivatkozva.



Fotók: TASR / breznói mentőszolgálat

A tragikus kimenetelű baleset az I/66-os úton, Helpa és Ágostonlak települések között történt, ahol két személyautó ütközött frontálisan. A szlovák hatóságok közlése szerint a balesetben hat - 14 és 36 év közötti korú - személy a helyszínen életét vesztette, egy 7 éves gyereket pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A szlovák kormány "romaügyi" megbízottja, Alexander Dasko a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az egyik autóban egy fiatal család, a másikban pedig munkából hazafelé tartó fiatal férfiak egy csoportja utazott.

A balesetben elhunytak családjainak Daskón kívül Peter Pellegerini államfő, Richard Rasi parlamenti elnök, Matus Sutaj Estok belügyminiszter és más közszereplők is részvétüket nyilvánították csütörtökön.

(MTI nyomán)