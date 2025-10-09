Hatan meghaltak, és egy gyerek súlyos sérüléseket szenvedett egy közúti autóbalesetben a breznóbányai járásban szerdán este - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a besztercebányai kerületi rendőrség közlésére hivatkozva.
A tragikus kimenetelű baleset az I/66-os úton, Helpa és Ágostonlak települések között történt, ahol két személyautó ütközött frontálisan. A szlovák hatóságok közlése szerint a balesetben hat - 14 és 36 év közötti korú - személy a helyszínen életét vesztette, egy 7 éves gyereket pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A szlovák kormány "romaügyi" megbízottja, Alexander Dasko a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az egyik autóban egy fiatal család, a másikban pedig munkából hazafelé tartó fiatal férfiak egy csoportja utazott.
A balesetben elhunytak családjainak Daskón kívül Peter Pellegerini államfő, Richard Rasi parlamenti elnök, Matus Sutaj Estok belügyminiszter és más közszereplők is részvétüket nyilvánították csütörtökön.
(MTI nyomán)