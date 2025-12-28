A felvidéki labdarúgó bajnokság, a Niké Liga hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben a ligában játszó légiósok saját nyelvükön mondanak karácsonyi köszöntőt a szurkolóknak.
A felvidéki foci bajnokság is hemzseg a légiósoktól, akárcsak a csonkahonban, így bőven akadt légiós, aki a videóban szerepelhetett.
A felvételen az alábbi állampolgárságú játékosok szólalnak meg:
- szlovák
- lengyel
- szlovén
- dél-koreai
- svéd
- román
- kameruni
- gambiai
- ukrán
- spanyol
- moldáv
- nigériai
- horvát
- grúz
- mongol
- cseh
- görög
- szerb
- lengyel
- szlovén
- dél-koreai
- svéd
- román
- kameruni
- gambiai
- ukrán
- spanyol
- moldáv
- nigériai
- horvát
- grúz
- mongol
- cseh
- görög
- szerb
A "svéd" játékos egyébként a szénfekete Patrick Emeka Nwadike.
A számos légióst adó Magyarország és a pár százezer helyi magyar futballkövető valahogy kimaradt, nyilván véletlenül.
Pedig lett volna merítési lehetőség. Nyilván számos felvidéki születésű magyar rúgja a bőrt a bajnokságban, de emellett Dunaszerdahelyen 3 magyar állampolgárságú focista játszik, Kassán egy, Zólyombrézón egy, Zsolnán szintén egy, illetve Komáromban kettő. Apropó Komárom! A Komáromi FC-nek a felvidéki magyar, Radványi Miklós a vezetőedzője, emellett itt rúgja a labdát a magyar állampolgársággal is rendelkező, de kézdivásárhelyi születésű - tehát román útlevéllel is bíró - Nándor Tamás. Hiszi vagy sem a kedves olvasó, Nándor Tamás szerepelt a videóban, mint román állampolgár, s románul kellett köszöntenie a szurkolókat.
A Bene±-dekrétumok jogosságának tagadását büntethetővé tevő törvény mellett, ez egy szintén "kedves" gesztus volt a felvidéki magyarok számára, így karácsony táján. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy véleményem szerint egy székelynek ugyanúgy ki kellene kérnie a lerománozást Felvidéken, mintha azt egy magyarországi balliberális globalista vágná a fejéhez.
Bízzunk benne, hogy erre az egyértelműen soviniszta húzásra majd a Dunaszerdahely ad csattanós választ, s a szezon végén a dobogó tetején éneklik több ezer magyarral együtt nemzeti imádságunkat, valamint a Nélküled sorait.
A Dunaszerdahelyi AC jelenleg egy ponttal vannak lemaradva az éllovas pozsonyi Slovantól.
Hajrá DAC!
KG