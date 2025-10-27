Videók :: 2025. október 27. 18:31 ::

Ki dönt az egészségünkről? - Tabuk nélkül a WHO-ról, az mRNS-vakcinákról és az egészségügy jövőjéről

A globális egészségpolitika új korszakba lépett – de vajon ez a világ egészségének vagy a gyógyszeripar érdekeinek korszaka lesz? E kérdést teszi fel legújabb adásában a Jelen Podcast, amelynek szerkesztő-műsorvezetője, Maczi István ezúttal három, eltérő nézőpontot képviselő vendéggel járja körül a „WHO, mRNS, kötelező oltások, MEHA – Kinek az érdeke a mi egészségünk?” témát, írja a Magyar Jelen.

A beszélgetésben részt vesz: Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője; Teleki Béla, a CitizenGO Magyarország vezetője; valamint dr. Papp Éva, geofizikus, aki részt vett a MEHA brüsszeli és a World Council for Health tallinni konferenciáján is.

Az adás középpontjában a WHO új járványügyi egyezménye áll, amely a kritikusok szerint veszélyeztetheti a nemzeti egészségügyi szuverenitást. A résztvevők tabuk nélkül beszélnek arról, milyen kockázatokat rejthet a központosított egészségirányítás, hogyan alakítja át az mRNS-technológia az orvoslás jövőjét, és miért nem kapnak ezek a kérdések széles körű nyilvánosságot a mainstream médiában.

A műsor ugyanakkor nemcsak kritikát, hanem alternatívát is kínál: szó esik a MEHA – Make Europe Healthy Again brüsszeli konferenciáról, ahol európai civil és politikai szereplők közösen fogalmaztak meg javaslatokat a nemzeti döntési jogok védelmében, valamint az átláthatóbb és emberközpontúbb egészségpolitika mellett.

A beszélgetés célja, hogy nyílt párbeszédet indítson a WHO szerepéről, az oltáspolitika jövőjéről és a tudományos viták szabadságáról – egy olyan időszakban, amikor az egészségügy a politikai, gazdasági és etikai döntések metszéspontjává vált.

Laposföldhívő vezetése van Európa országai többségének?

Európa országainak többségében nincs egyetlen kötelező oltás sem. Talán mert laposföldhívő vezetése van Európa országai többségének? A magyar kormányzat akarja kioktatni Európát, miközben közel 5 évvel hamarabb halnak meg a magyarok, mint az EU-átlag? Ez a KSH születéskor várható időtartamra vonatkozó, hivatalos és sajnálatos kimutatása. A kormány szerint mi ennek az oka? Bizonyára az is, hogy Magyarország fordítja az egész EU-ban talán a legkevesebb pénzt egészségügyre GDP-arányosan – hívta fel a figyelmet Novák Előd.

Miért lehetetlen ma Magyarországon egy gyermeknek oltás alóli mentességet kapni? Pedig nem egy gyermek esetében 2-3 szakorvos támasztja alá a mentességi kérelmet a gyermek oltás utáni nem kívánatos reakciójára, sőt súlyos, tartós betegségére hivatkozva. Miért bíráltatja felül ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ olyan oltási tanácsadókkal, akik ezeket a gyermekeket sosem látták? – tette fel a kérdéseket a Mi Hazánk képviselőjeként, de választ nem kapott ezekre sem.