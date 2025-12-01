Videók, Cigánybűnözés :: 2025. december 1. 23:38 ::

"Rejtett erőforrások" húzták a rövidebbet, miután inzultáltak egy taxist

Az alábbi felvétel hamar bejárta a közösségi médiát. A két teljesen részeg, "rejtett erőforrás" november 29-én hajnalban egy négyfős társaságból kezdte szidalmazni és inzultálni a taxisofőrt a Sas utcánál, mivel nem akarta elvinni őket, mert nem ők rendelték az autót és amúgy is ittasak voltak.

A felvételen láthatjuk, illetve hallhatjuk Orbán "új középosztályának" összehasonlíthatlan rikácsolását, alpári viselkedését, köpködését, melyről egyébként a mögöttük álló férfi nem is vesz tudomást, kizárólag a taxist figyelmezteti, hogy ne üssön.

A rendőrség közleménye szerint hétfőre azonosították a feltételezett elkövetőt, akit december 1-jén budapesti lakásán elfogtak, majd garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. A 39 éves férfi beismerte a bántalmazást.

Az észméletét elvesztő cigány nő néhány perccel később már újra talpon volt.