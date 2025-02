Cigánybűnözés, Videók :: 2025. február 28. 14:35 ::

Időseket felgyújtással és megveréssel fenyegető ceglédi "talajdémonoknak" üzent egy piknikkel a Betyársereg

Drog, szemét, fenyegetések, lopások – Cegléd mindennapjait is megkeseríti egy jól behatárolható kisebbség zűrös életvitele. A Betyársereg egyik tagja megelégelte az ott uralkodó állapotokat, valamint a szüleit ért fenyegetéseket, ezért meghívta a sereget egy kerti összejövetelre. A jó hangulatú „pikniken” üzent a „talajdémonoknak” Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője, valamint megszólalt Bartha Barna, a Mi Hazánk ceglédi önkormányzati képviselője is – írja a Magyar Jelen.

Egy ceglédi családnak gyűlik meg a baja nap mint nap a közelben lakó cigányokkal – „pechükre” egyikük, Ádám a Betyársereg tagja. Eddig sem hagyták magukat megfélemlíteni, azonban az elmúlt időszakban olyannyira elmérgesedett az addig sem túl jó helyzet, hogy úgy döntöttek, vendégül látják a Betyársereget egy kellemes, februári szombat délelőtt.

Súlyos fenyegetések és mindennapos bűnözés

Ecsegi Ádámnál azután szakadt el a cérna, hogy idős édesanyját azzal fenyegették a cigányok, hogy éjszaka rájuk gyújtják a házukat – a közelben történt tűzeset fényében, ami után egy lakóház égett le, nem is tűntek ezek üres szavaknak. Idős édesapját, Attilát, aki korábban 15 évig szolgálta szerződéses katonaként a hazát, pedig boxolni hívták, miután rájuk mert szólni. A legnagyobb problémát itt is a cigányok által terjesztett drog jelenti, valamint a szemét, amit a környezetükben felhalmoztak. Ottjártunkkor mi is megtapasztaltuk azokat az állapotokat, melyek a cigányok által lakott utcákban uralkodnak: mindenfelé szemét és – feltehetően illegálisan – bontott autók maradékai. „Mentünk a feleségemmel az utcán, jöttek szembe autóval, ránk húzták a kormányt és vigyorogtak” – meséli Attila az egyik esetet, melyhez hasonló rendszeresen előfordul.

Kiáll a család mellett a Betyársereg, milliós támogatásokat kapnak a helyi cigányok

„A Betyársereg egy összetartó, nagy közösség, és mivel családcentrikus a gondolkodásunk, ezért szóltam a testvéreimnek, hogy látogassuk meg Attilát és tegyük ki az irányjelzőt” – mondta a kerti összejövetelről Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője.

Üzenjük, hogy egy újjal se merjenek se Attilához sem a családjához nyúlni, mert akkor az biztos, hogy a pokol jön el velem

– mondta kameránknak Tyirityán. Bartha Barna, a Mi Hazánk ceglédi önkormányzati képviselője is a romló közbiztonsági állapotokról beszélt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Cegléd önkormányzata 25 millió forinttal támogatja a helyi cigány önkormányzatot, amely elmondása szerint mindössze egyetlen családból áll.