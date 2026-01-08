Cigánybűnözés, Videók :: 2026. január 8. 11:55 ::

Így hódítja meg a vörösréz csatornát a mozdonyszőke templomos lovag

Két év tíz hónap szabadságvesztésre ítélték azt a hevesi férfit, aki decemberben ellopta egy templom vörösréz csatornáját - közölte a Heves Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője csütörtökön az MTI-vel.

Kenézi Diána tájékoztatása szerint a büntetett előéletű férfit a Hevesi Járási Ügyészség állította bíróság elé, miután egy templom tetejére felmászva közel 50 méter vörösréz csatornát feszített le és vitt el. Az esetet egy közelben elhelyezett biztonsági kamera rögzítette.

A tolvaj a lopás értékével és a csatorna tartószerkezetének megrongálásával 800 ezer forintot meghaladó összegű kárt okozott - tette hozzá.

Jelezte: az ügyben eljáró Hevesi Járásbíróság a vádlottal szemben lopás bűntettének minősített esete miatt 2 év 10 hónap szabadságvesztést szabott ki, továbbá kötelezte a férfit az általa okozott kár megtérítésére. Amit persze várhatnak...