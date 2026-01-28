Cigánybűnözés, Videók :: 2026. január 28. 17:47 ::

Parkoló autókat tarolt le egy WC-t pucolni rohanó Rikárdó Gyöngyösön - mindig így siet, mert nem akar elkésni munkából

Súlyos balesetet rögzített egy köztéri kamera Gyöngyösön, az autó irányíthatatlanul úszott a levegőben, írja az Autószektor.

A leendő "magyar" középosztály védett példánya BMW-jével három autó felett repülve mutatta meg: a sebességkorlátozás számára csak javaslat, az együttélési szabályokat valószínűleg még hírből sem ismeri.

A száguldozó cigány egy szabályosan közlekedő Toyota miatt kibillent az egyensúlyából, a levegőbe röpült, majd letarolta a parkoló autókat:

Az esettel foglalkozott a TV2 is, de a lényeget "természetesen kifelejtették":

Üvöltő zenét hallgatva száguldozik vagy a brutális gyorshajtásokkal dicsekszik - rengeteg ilyen videót töltött fel az internetre az a "férfi", aki szombaton délután totálkárosra tört három parkoló autót Gyöngyösön. A 21 éves "férfi" az egyik kocsit felborította, majd felrepült, és letarolt még kettőt. Máskor 200-zal majdnem nekiment egy vétlen sofőrnek, erről videót is készített, korábban már eljárás is indult az ámokfutó ellen. (Amint láthatjuk, komoly eredménnyel - a szerk.)

Egy újabb Rikárdó

Nos, mi mutatjuk azt, amit a többiek nem mernek: róla van szó, Baranyi Rikárdó a "nem hiába született" retek neve. Rendszeresen száguldozik, folyamatosan veszélyeztetve a többségi lakosságot, amely a fajtájával sajnos együtt kényszerül élni.