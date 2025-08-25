Zsidóbűnözés, Külföld :: 2025. augusztus 25. 15:38 ::

Trump nászura elítélt bűnözőként leckézteti Macront "antiszemitizmusból”

Amint arról már értesültünk, Charles Kushner, Donald Trump nászura az USA párizsi nagyköveteként levélben egzecírozta Emmanuel Macron francia elnököt az antiszemitizmussal szemben tanúsított állítólagos erélytelensége miatt.

Megjegyzései Netanjahu kijelentéseit visszhangozzák, aki pár nappal korábban ugyancsak azzal vádolta Macront, hogy „szítja az antiszemitizmust”, amely „megugrott” Franciaországban, szerinte annak nyomán, hogy a francia elnök a múlt hónapban bejelentette, hogy elismeri a palesztin államot. Macron gyorsan visszavágott Netanjahunak, az állítását „aljasnak” és „tévesnek” nevezve.

Netanjahut majmolva most Kushner is elítélte Macron Izraelnek címzett kritikáját a gázai háború kiterjesztése miatt és a Palesztin Állam elismerésének tervét is. Szerinte ezek a lépések „bátorítják a szélsőségeseket, táplálják az erőszakot és veszélyeztetik a zsidók életét Franciaországban”, hozzátéve, hogy „a mai világban az anticionizmus egyértelműen antiszemitizmus”. Úgy tűnik, ebben a kérdésben Bóka János antiszemitizmus-ellenes komisszártól kért instrukciót, aki a magyar kormány álláspontját szajkózza, miszerint „az anticionizmus és Izrael-ellenesség álcázott antiszemitizmus”.

Kushner azonban főleg azért ajvékol a levelében, mert „a felmérések szerint a francia állampolgárok többsége úgy véli, hogy Európában ismét bekövetkezhet egy holokauszt. A francia fiatalok közel fele állítja, hogy soha nem hallott a holokausztról. Mit tanítanak a gyerekeknek a francia iskolákban, ha ilyen tudatlanság uralkodik?”

Master and servant

Az MTI-közleményből elhanyagolható momentumként kimaradt, hogy Amerika Párizsba akkreditált nagykövete egy börtönviselt bűnöző, akit a bíróság 2004-ben 18 rendbeli (a Demokrata Pártnak juttatott) illegális kampánytámogatás, adócsalás és tanú befolyásolása miatt talált bűnösnek. Ez utóbbi bűncselekményt a nővére férjének sérelmére követte el, aki információkkal segítette ez ellene folytatott nyomozást. Bosszúból prostituáltat bérelt fel, hogy az elcsábítsa a sógorát, majd a légyottot videóra vették, ő pedig a felvételt elküldte a nővérének. Ezért két év börtönbüntetésre ítélték, és 14 hónapot le is töltött belőle.



Fotó: U.S. Embassy France

Elítélt bűnözőként kizárták az ügyvédi kamarából és eltiltották szakmája gyakorlásától. Chris Christie republikánus politikus, Trump egyik korábbi bennfentes szövetségese szerint Kushner „az egyik legundorítóbb, legmocskosabb bűncselekményt” követte el, amelyet államügyészként valaha vád alá helyezett. Ez azért is pikáns, mert ortodox (haredi) zsidóként Kushnernek elvileg az erkölcs és tisztesség mintapéldányaként kellene viselkednie.

Első elnöki ciklusának végén Trump – más zsidó bűnözők és elítélt néger rapperek mellett – „teljes és feltétel nélküli” elnöki kegyelemben részesítette nászurát, aki aztán (többszörös milliárdos ingatlanmágnás létére) bagatell egymillió dolláros baksissal szúrta ki a szemét kampánytámogatásként. Cserébe aztán a párizsi nagyköveti pozíciót is megkapta – az amerikai demokráciát jellemző rendszerszintű korrupció és nepotizmus egyik újabb épületes bizonyítékaként.

GI