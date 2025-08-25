Külföld :: 2025. augusztus 25. 09:57 ::

Az USA párizsi nagykövete a "növekvő antiszemitizmusért" aggódik Franciaországban

Berendelte a francia külügyminisztérium hétfőn Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy Párizs nem tesz eleget az "antiszemita incidensek" megfékezésének érdekében (a fehérek biztonságáért már nem aggódik ennyire... a szerk.).

A levélben, amely a The Wall Street Journal című amerikai lapban is megjelent, a nagykövet sürgős lépésekre kérte a francia vezetést az ügyben. Kushner egyebek közt úgy vélte, az a francia bejelentés, hogy a palesztin állam elismerésére készülnek, növelte az antiszemita indíttatású cselekmények számát az országban.

A francia külügyminisztérium hétfői közleményében azt írta, hogy "a nagykövet állításai elfogadhatatlanok".

Hozzátette: Kushnernek hétfőn kell megjelennie a minisztériumban.

(MTI nyomán)