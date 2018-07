Külföld :: 2018. július 13. 20:37 ::

Salvini: ez a hajó egyetlenegy olasz kikötőbe sem érkezhet meg - újabb afrikai szemétszállító közeleg Olaszország felé

Miután Olaszország megszigorította a tengeri mentés feltételeit, az embercsempészek ismét egyenesen oda irányítják a hajókat: mintegy 450 migránssal lépett olasz felségvizekre pénteken egy hajó. Matteo Salvini belügyminiszter bejelentette, ez a hajó nem fog kikötni az ország partjain.

A római belügyminisztérium információi szerint egy kétemeletes, húsz méter hosszú, öreg halászhajóról van szó mintegy 450 fővel a fedélzetén. Az embercsempészek a líbiai Zuarából indították útnak, a hajón valószínűleg kormányos is van, aki egyenesen az olaszországi partokra akarja vinni a migránsokat.

A hajó pénteken lépett az Olaszországhoz tartozó, úgynevezett SAR-zónába, vagyis keresési és segítségnyújtási tengeri térségbe, és Lampedusa szigete felé tart. Áthaladt Málta vizein is, de a máltai hatóságok nem léptek kapcsolatba vele. Az olasz külügyminisztérium hivatalos úton figyelmeztette a máltai kormányt, hogy legközelebbi kikötőhelyként a hajónak Máltán kell megállnia. "Málta teljesítse kötelességét" - jegyezte be Danilo Toninelli olasz infrastrukturális miniszter is Twitter-fiókján.

Matteo Salvini belügyminiszter közösségi oldalán azt írta, "Máltának, az embercsempészeknek, az Olaszországban és a világban jóakaratot hirdetőknek tudniuk kell, hogy ez a hajó egyetlenegy olasz kikötőbe sem érkezhet meg. Olaszország már teljesített, megértettétek?"

Elemzők kiemelték, hogy miután az új olasz kormány nem engedélyezi a migránsokat mentő hajók kikötését, az embercsempészek ismét taktikát váltottak. Eddig gumicsónakban tették tengerre a migránsokat, azt várva, hogy más hajók nyújtsanak segítséget, és az olaszországi partokra szállítsák a migránsokat. Most viszont az évekkel ezelőtti módszerhez tértek vissza, vagyis gumicsónak helyett ismét halászhajókat tömnek meg emberekkel, és egyenesen az olasz partokra igyekeznek őket eljuttatni.

A legközelebbi olaszországi part Lampedusa szigete, ahol az utóbbi két napban már 56-an értek partot, közöttük líbiai és szíriai családok.

Az új olasz kormány június elején tiltotta be a nem kormányzati szervezetek (NGO) mentőhajók kikötését, ezt követően a belügyminiszter nem engedélyezte a Sophia európai katonai művelet egyik hadihajójának sem a kikötést, és nemet mondott az olasz parti őrség migránsokat szállító hajójának is. Utóbbi kettő végül is napokig tartó várakozás után kiköthetett Olaszországban.

(MTI)

