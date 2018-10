Külföld :: 2018. október 27. 11:43 ::

Izraeli rendőrök ütlegeltek kopt keresztényeket az elbitorlott jeruzsálemi Szent Sír-bazilika előterében

A "magyar" hírközlő eszközök nem nagyon számoltak be – vagy ha igen, akkor a zsidókkal kapcsolatos hírek szokásos alapos megszűrésével – a megszállt Kelet-Jeruzsálemben, pontosabban az Óváros keresztény negyedében álló Szent Sír-bazilika épületegyüttesében még október 24-én történt keresztényverésről. A nagyvilág ingerküszöbét ezúttal sem elérő gyalázatos eseményre a kereszténység legszentebb helyének előterében, illetve részben az egyiptomi ortodox kopt keresztények jogos tulajdonában levő, ám a Szent várost megszálló izraeli hatóságok segítségével az etióp keresztények által kisajátított Szent Mihály arkangyal kápolnában került sor – írja az RT arab nyelvű kiadása, illetve az izraeli Jediot Áháronot és a Háárec című újság.



Földre vitt, megbilincselt kopt szerzetes a Szent Sír-bazilika bejárata előtt A számos keresztény egyház között felosztva tulajdonolt jeruzsálemi Szent Sír-bazilika épületegyüttes főbejáratától keletre levő Szent Mihály arkangyal kápolna tulajdonlásáért már évtizedek óta jogi és olykor fizikai küzdelmet is vív egymással az egyiptomi ortodox kopt és az etióp keresztény egyház. Ki tudja, milyen politikai meggondolásból, de a Kelet-Jeruzsálemet megszálló Izrael, pontosabban az izraeli rendőrség fedezékében az etiópiai keresztény szerzetesek 1970-ben elfoglalhatták a kápolnát, s oda azóta az egyiptomi koptok nem tehetik be a lábukat.



Hiányosan öltözött izraeli rendőr is részt vesz egy kopt leterítésében Időközben Izrael annektálta is Kelet-Jeruzsálemet, s ezért jobb híján a kápolnából zsidó rendőri segítséggel kikergetett egyiptomi koptok az Izraeli Legfelsőbb Bírósághoz fordultak jogorvoslatért... Az izraeli bíróság a bemutatott dokumentumok és egyéb bizonyítékok ismeretében nem hozhatott más ítéletet, mint azt, hogy a Szent Sír-bazilika Szent Mihály arkangyal kápolnájának jogos tulajdonosai az egyiptomi ortodox kopt keresztények. Csakhogy az izraeli hatóság, történetesen a rendőrség, ezúttal nem hajtatta végre az Izraeli Legfelsőbb Bíróság döntését, azaz nem tessékelte ki a kápolnából az általa 1970-ben betelepített etióp szerzeteseket.

Közben a Szent Mihály arkangyal-kápolna állaga annyira leromlott, hogy már a mennyezetről kődarabok is hullottak az egyébként benne jogtalanul tartózkodó etióp szerzetesekre. Magyarán, az épületrész életveszélyessé vált. A kápolnát azonban az etiópok és az egyiptomi koptok egyaránt saját maguk akarták renováltatni, mert mindketten a jogos tulajdonuknak tartják. Ekkor lépett föl „pártatlan” döntőbíróként a megszálló Izrael, s a két keresztény egyház beleegyezése nélkül, sőt akarata ellenére, az Izraeli Műemlékvédelmi Hatóság a helyszínre rendelte a saját renováló munkabrigádját.



„A mélységből kiáltok föl hozzád, Uram!" Csakhogy a kápolnából 1970-ben izraeli rendőri közreműködéssel kikergetett egyiptomi kopt keresztények a renoválási munkálatokra megjelent izraeli munkásokat a bejáratnál a testükkel tartóztatták föl, nem engedték őket be a kápolnába. Magyarán, az egyiptomi ortodox kopt szerzetesek és papok nem akarták, hogy a tatarozási munkálatokat az az Izrael végezze el, amelynek hatóságai segítségével az etiópiai keresztények elrabolták tőlük a Krisztus sírja közvetlen közelében álló Szent Mihály arkangyal kápolnát.

A fentebb leírt előtörténet azért fontos, mert a magyar nyelven megjelent gyér beszámolók csak a kihívott izraeli rendőrökkel szemben is csak passzív ellenállást tanúsító egyiptomi kopt szerzeteseket és papokat, mint vallási fanatikusokat mutatják be, s akik minden ok nélkül meg akarták akadályozni a jó szándékkal helyszínre érkezett tatarozók munkáját.



Isten ajándékai által okozott sebeit mutatja egy kopt keresztény Az izraeli tatarozó brigád az egyiptomi kopt szerzetesek és papok által vont élőlánc láttán kihívták a megszálló rendőrséget, s az ezt követő gyalázatos jelenetekről több fénykép- és videofelvétel is történt, s a kopt szerzetesek bántalmazásának szemtanúi voltak a Szent Sír-bazilika előterében tartózkodó zarándokok és turisták is. A képek egyértelműen bizonyítják, hogy az izraeli rendőrök – köztük ribancok is – a megtisztelt vallási elöljárókat, szerzeteseket földre tepernek, megbilincselnek, s időnként ütlegelnek, miközben a koptok egy ujjal sem nyúltak a pribékekhez. A képsorok láttán felötlik bennünk Vörösmarty Mihály A vén cigány című versének sora: „Isten sírja reszket a szent honban".



A koptverésből ribancok is kivették a részüket A Szent Sír-bazilika épületegyüttesén belül az egyiptomi ortodox koptok de facto tulajdonában van a Szent Sír mögötti kápolna, két helyiség a központi kupola alatti Rotundában és egy további helyiség a Megkenés kövére tekintő erkéllyel a Szent Sír-bazilika főbejáratától nyugatra. Két további kápolna, köztük az említett Szent Mihály arkangyal kápolna, valamint a fölötte levő, úgynevezett Négy Állat kápolna.

Az Egyiptomi Külügyminisztérium az egyiptomi koptokkal szembeni izraeli rendőrségi föllépés miatt tiltakozott, s azt túlzottan erőszakos eljárásnak nevezte. Mi meg kíváncsian várjuk, hogy a közel-keleti keresztényeket védő kormányunk megteszi-e ugyanezt a baráti Izraelnél.

