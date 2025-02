Külföld :: 2025. február 5. 15:32 ::

Kína: vámok helyett párbeszédre van szükség az Egyesült Államokkal

A kínai külügyminisztérium szerdán közölte, hogy határozottan ellenzi az újonnan kivetett amerikai vámokat, és Peking szerint a nyomásgyakorlás helyett párbeszédre van szükség az Egyesült Államokkal.

"Kína mélységes elégedetlenségét fejezi ki, és határozottan ellenzi az amerikai intézkedéseket" - mondta Lin Csien, a kínai külügyi tárca szóvivője szerdán.

"Most nem további egyoldalú vámokra van szükség, hanem az egyenlőségen és kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre és konzultációra" - hangsúlyozta Lin.

Kína kedden jelentette be, hogy a február 1-jétől érvényes, kínai importárukra kivetett további 10 százalékos amerikai vámokra válaszul maga is vámokat vezet be az Egyesült Államokból származó egyes termékekre. Az akár 15 százalékos vámokat olyan importárukra vetik ki, mint az amerikai szén, földgáz, nyersolaj, továbbá a mezőgazdasági gépek, gépkocsik és kisteherautók.

A vámokon felül a kínai kereskedelmi minisztérium közölte azt is, hogy panaszt nyújtott be a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO), és monopóliumellenes vizsgálatot indít az amerikai Alphabet, a Google anyavállalatával szemben. Továbbá a "megbízhatatlan szervezetek" listájára vette fel a szintén amerikai PVH Corp-ot és az Illumina biotechnológiai vállalatot is.

Lin Csien szerdán azt is közölte, hogy Peking panaszt tett az Egyesült Államoknál a Panama-csatornával kapcsolatos "felelőtlen" megjegyzések, valamint a csatornával kapcsolatos kínai-panamai együttműködések elleni támadásai miatt - fogalmazott.

"Jelenleg normálisan halad Kína és Panama együttműködése az Egy övezet, egy út kezdeményezés keretében. Reméljük, hogy az érintett felek magabiztosak maradnak, nem hagyják magukat befolyásolni, és a helyes döntéseket az általános kétoldalú kapcsolatok és a két ország népének hosszú távú érdekei alapján hozzák majd meg" - tette hozzá.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap José Raúl Mulino panamai elnökkel való találkozója során úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlan Kína befolyása a Panama-csatornára, és szerinte a közép-amerikai országnak csökkentenie kellene Peking befolyását. A panamai elnök szerint országa nem fogja megújítani a kínai kezdeményezésben való együttműködését Pekinggel.

(MTI)