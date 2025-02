Külföld :: 2025. február 26. 19:20 ::

Visszatérhetett az AfD-be a "nácizmus két barátságos arca"

Két olyan politikus is mandátumot szerzett az Alternative für Deutschland (AfD) tagjaként, akiket korábban épp a párt állított oldalvonalra a "nácizmust relativizáló" kijelentéseik miatt, közli a szomorú hírt az Index.



Maximilian Krah (fotó: Paul Glaser / picture alliance / Getty Images)

Közülük az ismertebb Maximilian Krah EP-képviselő, aki a tavaly júniusi európai parlamenti választáson a párt listavezetője volt, és a delegációvezetői pozícióra is szánták, ugyanakkor a választás előtt egy olasz lapnak adott interjújában ki merte mondani, hogy az SS nem minden tagja bűnös automatikusan.

Ráadásul a "botrányt" tetézte, hogy a választás előtt azzal vádolták meg, hogy "kenőpénzért cserébe jelenlétével próbálta legitimálni" a Kreml-párti Voice of Europe nevű médiumot, míg egyik bizalmasát a német hatóságok azért tartóztatták le, mert szerintük Kínának kémkedhetett.

Emiatt az akkor még az EP-ben létező Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoportja először lemondásra szólította fel Krahot, végül ennek elmaradása miatt inkább kizárták az AfD minden EP-képviselőjét. Ezért még az EP-választás előtt felfüggesztették párttagságát, valamint a párt elnöksége felszólította kampányának felfüggesztésére is, azonban így is mandátumot szerzett – igaz, az Európai Parlamentben a többi AfD-s EP-képviselővel ellentétben nem a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) nevű képviselőcsoportban foglal helyet, hanem a függetlenek között, miután a választást követően a párt EP-képviselői kizárták a párt delegációjából.

Rajta kívül még az a Matthias Helferich is mandátumot szerzett, aki 2021-es német szövetségi választásokat követően azután volt kénytelen lemondani mandátumáról, hogy korábbi chatüzenetekben azt állította magáról, ő "a nácizmus barátságos arca". Ugyan később Helferich azzal védekezett, ezzel a baloldalt akarta kiparodizálni, de ezt nem hitték el neki. Ezt megelőzően pedig azzal vádolták meg a párton belül, hogy párttársait fenyegette, és a bevándorló hátterű "németek" deportálását ígérte.

Ráadásul mindketten közvetlenül szereztek mandátumot, miután egyéni körzetükben ők kapták a legtöbb szavazatot.

Beruhigt nehme ich zur Kenntnis, dass die Presse nur einen einzigen Vorwurf gegen mich erhebt: dass ich vor einem Jahr juristisch sauber zwischen verbrecherischer Organisation und individueller Schuld differenziert habe. Mehr haben sie nicht. Aber ich habe 44%! pic.twitter.com/fxIaW1tUmv February 25, 2025

Wir haben gewonnen - und viel vor! Botschaft an meine Wähler im Wahlkreis 162. pic.twitter.com/H3XS86btTw February 26, 2025

A február 23-i választás után a megválasztott AfD-s képviselők kedden találkoztak, hogy megalakítsák frakciójukat, ahol ők ketten is ott voltak, így jelenleg ők is hivatalosan a párt frakciójának tagjai. Ez ugyan a jövőben változhat, amennyiben a frakció többsége kizárná őket onnan valamiért, sőt akár a mandátumukat is elveszíthetik, amennyiben a Bundestag 2/3-a így döntene. Egyelőre viszont egyik sem túl valószínű, hiszen a párt társelnöke és a választáson a kancellárjelöltje, Alice Weidel szívélyesen üdvözölte mindkettejüket, míg a többi párt eddig még nem reagált arra, hogy tervezik-e a két AfD-s politikus megbuktatását.