Parancsnoki menesztések miatt bírálják Trumpot a korábbi demokrata védelmi miniszterek

Öt volt amerikai védelmi miniszter csütörtökön bírálta Donald Trump elnök általuk meggondolatlannak nevezett elbocsátásait az egyesített vezérkari főnökök elnöki és más parancsnoki posztjairól, és felszólították a kongresszust, hogy állítsa le utódaik megerősítését.

Éles hangú levelükben az egykori védelmi miniszterek azzal vádolták Trumpot, hogy az apolitikus amerikai hadsereget pártpolitikai eszközzé akarja tenni, valamint a hadsereg, a haditengerészet és a légierő legfőbb jogászaira is kiterjedő elbocsátásokat "az elnöki hatalom jogi korlátainak megszüntetésére" használja fel. "Trump elnök intézkedései aláássák az önkéntes erőinket és gyengítik nemzetbiztonságunkat" - írták.

A levelet öt korábbi védelmi miniszter írta alá. Közülük négyen demokrata elnök alatt szolgáltak, egyikük pedig, James Mattis nyugalmazott tábornok 2017 és 2019 között Trump első elnöksége alatt vezette a Pentagont. Bill Clinton, Barack Obama és Joe Biden elnöksége alatt szolgált a levél aláírói közül William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel és Lloyd Austin.

Trump csütörtökön késő este jelentette be az elbocsátásokat, amely kiterjed a haditengerészet parancsnokának, az első haderőt vezető női főtisztnek, Lisa Franchetti admirálisnak a menesztésére is. A légierő tábornokát, C. Q. Brown-t, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöki posztját betöltő tisztet is elbocsátották.

"Trump elnök elbocsátásai aggasztó kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat politizálni kívánja a hadsereget" - fogalmaz a levél. "Mi is, mint sok amerikai, köztük sok katona, ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy ezeket a vezetőket pusztán pártpolitikai okokból rúgták ki" - tették hozzá.

A volt védelmi miniszterek felszólították az amerikai képviselőházat és a szenátust, hogy tartsanak meghallgatásokat Trump elbocsátásai "nemzetbiztonsági következményeinek felmérésére".

"Azért írunk, hogy felszólítsuk az amerikai kongresszust, vonja felelősségre Trump elnököt ezekért a meggondolatlan intézkedésekért, és teljes mértékben gyakorolja alkotmányos felügyeleti kötelezettségeit" - írták.

"A szenátoroknak meg kell tagadniuk a védelmi minisztérium minden új jelölésének megerősítését, beleértve Dan Caine nyugalmazott altábornagynak a vezérkari főnökök egyesített bizottságának következő elnöki posztjára történő kinevezését" - írták a volt védelmi miniszterek.