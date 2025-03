Külföld :: 2025. március 4. 07:24 ::

Amerika bevezeti a különvámokat Kanadára, Mexikóra és Kínára

Az Egyesült Államok keddtől bevezeti a korábban bejelentett különvámokat Kanadával, Mexikóval és Kínával szemben - mondta Donald Trump újságíróknak a Fehér Házban.

Az amerikai elnök kifejtette, hogy nincs mozgástér további tárgyalásra Kanadával és Mexikóval, a 25 százalékos különvám keddtől érvénybe lép.

Az elnök Kína esetében egy újabb 10 százalékos büntetővám bevezetését említette, és úgy fogalmazott, hogy a további, hasonló intézkedések attól függenek, hogy Kína részéről milyen válaszlépések születnek. Donald Trump szerint további vámokat az is indokolttá tehet, ha Kína valutájának gyengítésével próbálná ellensúlyozni az amerikai gazdasági intézkedés hatását.

Az amerikai elnök megismételte, hogy a három ország esetében az a nagy mennyiségben csempészett fentanil kábítószer a büntetővámok oka, amely jórészt Kínából származik és részben Mexikón, részben Kanadán keresztül érkezik az Egyesült Államokba. Az elnök már január végén bejelentette a vámokat, amelyek bevezetését február elején 30 napra felfüggesztette.

Trump azt is megerősítette, hogy a korábban beharangozott viszonossági alapú vámokat április 2-tól alkalmazza az Egyesült Államok, ami azt jelenti, hogy minden kereskedelmi partnerével szemben pontosan akkora mértékű vámot vezet be, amelyet az az amerikai termékekre alkalmaz. A vámokat egy gyors és hatékony eszköznek nevezte a kereskedelmi mérleg egyensúlytalanságának kezelésében, ugyanakkor utalt arra, hogy külön kereskedelmi megállapodások formájában léteznek más eszközök is.

Az elnök szintén hétfőn közösségi médiaoldalán az amerikai mezőgazdasági termelőknek szóló üzenetet tett közzé, amiben a termelés felfuttatására ösztönzi őket. "Álljanak készen arra, hogy nagyon sok mezőgazdasági terméket állítsanak elő az Egyesült Államokon belüli értékesítésre. A vámokat bevezetjük a kívülről érkező termékekre április 2-án" - fogalmazott a Truth Social oldalán Donald Trump.

Kanada és Kína ellenlépésekkel válaszol

Az egyebek között a Kanadára és Kínára keddtől kivetett amerikai importvámok kapcsán a kanadai kormányfő kijelentette, hogy azonnal megtorló vámokkal válaszol; Kína pedig plusz vámot vet ki az amerikai mezőgazdasági termékekre.

Justin Trudeau azt mondta, hogy nem hagyja válasz nélkül ezt a tisztességtelen amerikai döntést, és 25 százalékos vámot vet ki 155 milliárd kanadai dollár értékű amerikai árura.

A kanadai miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az ellenvámot két ütemben vetik ki: március 4-én 30 milliárd dollár értékű árura, 21 nappal később pedig további 125 milliárd dollárnyi termékre vezetik be.

Hozzátette, hogy a kanadai vámok mindaddig érvényben maradnak, amíg az Egyesült Államok fel nem oldja a sajátját.

A Kínából származó áruk vámját 10 százalékról 20 százalékra emelte március 4-től az Egyesült Államok. Válaszlépésként a kínai kereskedelmi minisztérium bejelentette, hogy március 10-től további 10-15 százalékos vámot vet ki az amerikai mezőgazdasági termékekre. Ezen belül az Egyesült Államokból származó csirkére, búzára, kukoricára és gyapotra további 15 százalékos vám vonatkozik. Pótlólagos 10 százalékos vámot vetnek ki továbbá a cirokra, szójababra, sertéshúsra, marhahúsra, gyümölcsökre, zöldségekre és tejtermékekre.

Kína ezen kívül 15 amerikai vállalatot is felvett az exportellenőrzési listájára - közölte a kereskedelmi minisztérium.

(MTI)