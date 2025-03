Külföld, Háború :: 2025. március 8. 15:16 ::

Beálltak a gázai arab újjáépítési terv mögé az európai "nagyok"

Támogatásukról biztosították szombaton a Gázai övezet újjáépítését célzó, 53 milliárd dolláros arab tervet Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság külügyminiszterei.

Az egyiptomi kidolgozású tervet kedden fogadták el az Arab Liga országai a szervezet gázai helyzet miatt összehívott rendkívüli ülésén. Az 53 milliárd dolláros terv a többi között - egy hat hónapos átmeneti időszak után - ismét a Palesztin Hatóság ellenőrzése alá rendelné a Gázai övezetet, elkerülve a palesztinok kitelepítését az övezetből.

"A terv egy reális út a Gázai övezet újjáépítésére, megvalósulása esetén gyors és fenntartható javulást hozhat a területen élő palesztinok életkörülményeiben" - áll az európai külügyminiszterek közös nyilatkozatában.

Izrael és az Egyesült Államok a héten elutasította a tervezetet. Donald Trump amerikai elnök már korábban ismertette saját elképzeléseit a Gázai övezet újjáépítésével kapcsolatban.

Az egyiptomi tervezet tanúsága szerint egy független palesztin szakértői testület létrehozásán is dolgoznak, amely a háború lezárulta után a Gázai övezetben is ellenőrzési jogkörrel rendelkezne. A testület feladata lenne a humanitárius segélyek felügyelete és átmeneti időre - előreláthatóan hat hónapig - az övezet ügyeit is a tagjai irányítanák, előkészítve az utat a Palesztin Hatóság számára, hogy ismét ellenőrzése alá vonja a területet.

Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság külügyminiszterei a közösen kiadott nyilatkozatban hangsúlyozták: "elkötelezettek az arab kezdeményezéssel való együttműködésre", és méltatták a terv arab kidolgozásával küldött "fontos jelzést" is. Leszögezték, hogy a terrorszervezetnek minősített palesztin "Hamász nem irányíthatja többé Gázát, és nem jelenthet fenyegetést Izrael számára", továbbá támogatásuknak adtak hangot a Palesztin Hatóság központi szerepét illetően és reformprogramjának végrehajtása terén is.

(MTI)