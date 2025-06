Elon Musk élesen bírálta a Donald Trump által támogatott adócsökkentési és kiadási törvényjavaslatot, "undorító szörnyszülöttnek" nevezve azt, amely szerinte tovább növeli a szövetségi költségvetés hiányát - jelentette a CNBC.

"Sajnálom, de nem bírom tovább" - írta a Tesla és SpaceX vezérigazgatója az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

- Ez a hatalmas, felháborító kongresszusi költségvetési törvényjavaslat egy undorító szörnyszülött - tette hozzá Musk, aki a múlt hétig a Trump-adminisztráció kormányzati kiadások és pazarlás csökkentését célzó DOGE kezdeményezését vezette. "Szégyelljék magukat, akik megszavazták: tudják, hogy helytelenül cselekedtek. Tudják." - zárta szavait.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.