Los Angelesben megközelíti a félezret az őrizetbe vettek száma, Texas több ezer katonával készül a szombati tüntetésre

Los Angelesben megközelíti az 500-at az elmúlt csaknem egy hét zavargásaiban őrizetbe vettek száma – közölték a hatóságok csütörtökön. Los Angeles város rendőrparancsnokságának közleménye szerint csak szerdán több mint 80 embert tartóztattak le, mert nem hagyták el az engedély nélküli tiltakozó akció helyszínét az éjszakai órákban.

A zavargásokba és hétfőn fosztogatásba torkollott tüntetéssorozat során 9 intézkedő rendőr sebesült meg – közölte a kaliforniai nagyváros hatósága.

Greg Abbott, Texas kormányzója csütörtökön bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda 5 ezer katonáját, valamint 2 ezer rendőrt helyeznek készenlétbe, hogy megakadályozzák a rendbontást az állam területén várható további tüntetéseken, mindenekelőtt a szombatra meghirdetett országos tiltakozó naphoz kapcsolódó eseményeken.

A republikánus politikus a hatóságok előkészületeivel kapcsolatban kijelentette, hogy "a békés tiltakozás nemzetünk szövetének része, de Texas nem fogja tolerálni azt a törvényen kívüli helyzetet, amelyet Los Angelesben láttunk".

A szövetségi igazságügyi minisztérium csütörtökön elektronikus levélben arra kérte a felügyelete alatt álló szövetségi ügyészeket, hogy legyenek készenlétben és helyezzék előtérbe azokat a szövetségi eljárásokat, amelyek olyan tüntetőkkel szemben indulnak, akik erőszakosan lépnek fel és rongálásban vettek részt.

A szövetségi hatóságok illegális bevándorlókkal szemben zajló intézkedéssorozata ellen kezdett tüntetések csütörtökön is több helyen folytatódtak. Szerdán nem csak Los Angelesben, de más nyugati parti államokban is többeket letartóztattak, Washington és Oregon államokban is. A nyugati parti nagyvárosok, mint Seattle és Portland, mellett más városokban, így Chicagóban és New Yorkban is voltak megmozdulások.

Az Arizona állambeli Tucsonban tiltakozók egy csoportja a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Customs Enforcement – ICE) helyi kirendeltségéhez vezető utat zárta le, és került összetűzésbe az ott dolgozó tisztségviselőkkel. Az aktivisták többek között festékkel töltött léggömböket dobtak a hatóság embereire, valamint tiltakozó feliratokat festettek a hatósági létesítmény kapujára és falaira.

