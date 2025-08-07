Külföld :: 2025. augusztus 7. 12:08 ::

Németország meghosszabbítja a határellenőrzést, és, bátortalanul bár, de már deportálgatnak is

Németország meghosszabbítja a jelenlegi határellenőrzéseket, és több olyan személyt fog kiutasítani, akiknek nincs tartózkodási engedélyük Németországban - közölte Alexander Dobrindt német belügyminiszter csütörtökön.

"Továbbra is fenntartjuk a határellenőrzéseket" - mondta Dobrindt a Table.Today podcastban. Hozzátette, nemcsak ellenőrzések lesznek, hanem embereket is visszafordítanak a határon.

Németország május 8-án, röviddel az új koalíciós kormány hatalomra kerülése után fokozta a korábban szórványos határellenőrzéseket. A miniszter egyben elrendelte, hogy a határsértőket akkor is fordítsák vissza, ha menedékjogot kérnek.

A német hatóságok további kitoloncolásokat is terveznek. "További toloncjáratok szervezésén dolgozunk Afganisztánba és Szíriába is" - fejtette ki a belügyminiszter.

(MTI nyomán)