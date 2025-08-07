Külföld :: 2025. augusztus 7. 20:38 ::

Putyin fogadta az indiai kormányfő nemzetbiztonsági tanácsadóját

A Kremlben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnök Adzsit Dovalt, az indiai miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadóját - közölte a moszkvai államfői sajtószolgálat.

A találkozón részt vett Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára - akivel ezt megelőzően Doval külön is tárgyalt - és Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is.

Doval a Sojguval folytatott megbeszélése során, a két ország közötti stratégiai partnerséget méltatva kijelentette: Újdelhi örömmel fogadta, hogy Putyin elnök az év végén Indiába szándékozik látogatni.

Narendra Modi indiai miniszterelnök tavaly júliusban járt Moszkvában. A Kreml sajtószolgálatának idén májusi közlése szerint Modi megerősítette az orosz államfő meghívását, aki ezt köszönettel elfogadta.

(MTI)