Külföld :: 2025. augusztus 15. 19:22 ::

Trump telefonon beszélt Lukasenkával, és szívesen találkozna személyesen is vele

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy telefonon megbeszélést folytatott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, akivel a jövőben találkozni is kíván.

Az elnök ezt a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó alaszkai csúcstalálkozó előtt néhány órával közölte a közösségi médiában.

"Számos kérdést megvitattunk, közöttük Vlagyimir Putyin alaszkai látogatását. Örülnék, ha a jövőben találkozhatnék Aljakszandr Lukasenkával" - írta posztjában Trump az Air Force One elnöki repülőgép fedélzetén úton Alaszkába.

A belorusz elnök Putyin közeli szövetségese.

Trump szerint a telefonhívás célja az volt, hogy köszönetet mondjon tizenhat politikai fogoly szabadon bocsátásáért, és kérje Lukasenkától másik 1300 elítélt szabadlábra helyezését.

"Csodálatos beszélgetésem volt a nagyon tisztelt fehérorosz elnökkel, Aljakszandr Lukasenkával. A beszélgetés célja az volt, hogy köszönetet mondjak a tizenhat foglyot elengedéséért. Megvitattuk 1300 további fogoly szabadlábra helyezését is" - írta az elnök a Truth Social közösségi portálján.

Júliusban a fehérorosz rendszer tizenhat fogvatartottat helyezett szabadlábra elnöki kegyelemmel, de a fehérorosz ellenzék bírálta, hogy további vezető máskéntgondolkodók fogságban maradtak.

(MTI)