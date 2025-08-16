Külföld :: 2025. augusztus 16. 18:31 ::

Egy volt polgármester életét vesztette a portugáliai erdőtüzekben

Portugáliában pénteken egy ember meghalt az egyik erdőtűzben.

Marelo Rebelo de Sousa portugál elnök pénteken jelentette be, hogy az ország keleti részén fekvő Guarda volt polgármestere, Carlos Damaso életét vesztette a településen pusztító tűzben. Az államfő megszakította szabadságát, és részt vett a nemzeti katasztrófaelhárítási hatóság és a polgári védelem értekezletén. Visszatért szabadságáról Luís Montenegro miniszterelnök is.

A katasztrófaelhárítás és a polgári védelem 57 erdő- és bozóttűz oltásán dolgozik, az oltásban mintegy 5100 tűzoltó, 1600 földi és 34 légi jármű vesz részt.

A portugál kormány Spanyolországhoz hasonlóan az Európai Unió segítségét kérte, valamint négy Canadair repülőgépet, amelyek augusztus 18-ig maradnának portugál földön.

A 2017. évi gyilkos erdőtüzek után Portugália tízszeresére növelte a megelőzésre szánt kiadásokat és megduplázta ez erdőtüzek elleni harc költségvetését. 2017-ben mintegy százan estek áldozatul a lángoknak.

Az országnak ily módon 2018 és 2023 között sikerült évente átlagosan 54 500 hektárra, azaz a 2001 és 2017 közötti időszak egyharmadára csökkenteni a leégett területet.

2024-ben azonban 138 ezer hektár égett le, négyszer annyi, mint 2023-ban. Tavaly tizenkét ember – kilenc tűzoltó és három polgári személy - vesztette életét a tűzben.

(MTI)